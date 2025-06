Tragedia a Santa Maria di Leuca: uomo muore soffocato dopo aver mangiato una fetta di prosciutto

SANTA MARIA DI LEUCA – Una tragedia improvvisa e sconvolgente si è consumata questa mattina nella marina di Castrignano del Capo, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita soffocato dopo aver mangiato una fetta di prosciutto.

L’uomo si trovava insieme alla sorella nei pressi del lungomare, di ritorno da un supermercato dove avevano appena acquistato alcuni generi alimentari. Durante il tragitto verso casa, ha deciso di assaggiare il prosciutto appena comprato. Pochi attimi dopo, ha iniziato a sentirsi male: non riusciva più a deglutire e ha manifestato segni evidenti di soffocamento.

La sorella, sotto choc ma prontamente intervenuta, ha cercato di praticare le manovre di disostruzione nel tentativo disperato di salvargli la vita. Non riuscendo a liberargli le vie respiratorie, si è rivolta al personale di una farmacia vicina, che ha cercato a sua volta di prestare soccorso.

Nonostante gli sforzi e l’arrivo tempestivo del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La comunità locale è sconvolta per quanto accaduto: una morte assurda, giunta in pochi minuti, per un gesto tanto quotidiano quanto in apparenza innocuo.