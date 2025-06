Rebecca Pia Norscia, promessa del calcio femminile: orgoglio trinitapolese nel vivaio dell’Atalanta

TRINITAPOLI – Una giovane calciatrice con radici trinitapolesi sta facendo parlare di sé nel panorama sportivo nazionale. Si tratta di, classe 2009, talento del settore giovanile dell’, che con passione, determinazione e talento si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante nel calcio giovanile lombardo.

Nata in Lombardia, Rebecca porta nel cuore le origini di Trinitapoli, terra natale dei genitori Francesco e Ornella, entrambi casalini. Fin da bambina, ha mostrato un amore viscerale per il pallone, iniziando a giocare a soli 7 anni con lo Sporting Valentino Mazzola di Cassano d’Adda. Dopo una breve pausa, è tornata in campo con la U.S. Pierino Ghezzi, dove ha consolidato tecnica, visione di gioco e spirito di squadra, qualità che l’hanno portata ad essere selezionata per il vivaio nerazzurro.

Rebecca si distingue per la sua versatilità a centrocampo, ricoprendo sia il ruolo di play basso sia quello di trequartista, posizione che predilige e in cui sogna un giorno di calcare i più grandi palcoscenici del calcio internazionale. Oltre al talento calcistico, Rebecca mostra grande impegno anche negli studi, dimostrando di possedere quella determinazione che fa la differenza dentro e fuori dal campo.

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha voluto congratularsi pubblicamente con Rebecca per i risultati ottenuti:

“È un grande orgoglio per la nostra comunità vedere una giovane con origini trinitapolesi distinguersi a livello nazionale. Complimenti a Rebecca per il suo talento e ai suoi genitori, Francesco e Ornella, cari amici, per il sostegno e l’amore con cui la stanno accompagnando in questo bellissimo percorso.”

Quando le si chiede a chi si ispiri, Rebecca risponde con spontaneità e sogno negli occhi:

“I miei idoli sono Dybala tra i maschi e Alexia Putellas tra le ragazze. Mi piacerebbe un giorno giocare su campi importanti come fanno loro.”

Il sogno di diventare una calciatrice professionista non è poi così lontano per Rebecca Pia Norscia, che con la determinazione che la contraddistingue e il supporto della famiglia e della sua terra d’origine, è pronta a scrivere nuove pagine di successo nel calcio femminile italiano.

Forza Rebecca, Trinitapoli tifa per te!