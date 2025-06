Taranto, il ministro Piantedosi propone la medaglia al valor civile per i due poliziotti intervenuti nell’omicidio del brigadiere Legrottaglie

ROMA – Il ministro dell’Internoha proposto il conferimento di unaper, vice ispettore, e, sovrintendente della Questura di Taranto, protagonisti dell’intervento dello scorsoche ha portato alla cattura dei responsabili dell’omicidio del brigadiere

I due agenti sono stati ricevuti oggi al Viminale dal ministro, affiancato dal capo della Polizia Vittorio Pisani, per esprimere loro il personale ringraziamento e riconoscere ufficialmente il coraggio dimostrato in una delle operazioni più drammatiche delle ultime settimane.

Nel corso dell’intervento, culminato in un conflitto a fuoco, uno dei due rapinatori è stato ucciso, e gli agenti coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, secondo prassi nei casi di uso delle armi da fuoco.

«Ho voluto esprimere loro personalmente la mia sincera gratitudine – ha dichiarato Piantedosi – e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalità, la determinazione e il senso del dovere profusi, anche a rischio della propria incolumità. Il loro intervento ha rappresentato un esempio concreto dello spirito di servizio che anima le nostre Forze di polizia», ha sottolineato il ministro.

«Seppur nulla potrà alleviare il dolore per la tragica morte del brigadiere Legrottaglie – ha aggiunto – quanto fatto da Ivan e Giuseppe non verrà dimenticato. Il loro gesto sarà proposto come esempio di riferimento per tutti coloro che ogni giorno si impegnano senza esitazioni per garantire la sicurezza dei cittadini».

Il conferimento della medaglia al valor civile, se approvato, rappresenterebbe un riconoscimento ufficiale per un’azione che ha messo in luce non solo l’alto rischio della professione, ma anche il senso di responsabilità che anima chi veste la divisa.