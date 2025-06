Richiamo urgente di vongole per rischio chimico: biotossine oltre i limiti di legge

ROMA – Ilha pubblicato due nuovialimentare sul portale ufficiale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per segnalare unlegato alla presenza dioltre i limiti di legge in alcuni lotti di. L’allerta è finalizzata alla tutela della salute pubblica.

I richiami, datati 29 maggio, riguardano nello specifico alcuni lotti di:

Vongole Veraci (Ruditapes decussatus) a marchio Nieddittas

Vongole Cuore (Cerastoderma spp), dello stesso fornitore

Entrambe le tipologie di molluschi sono commercializzate in reti da 1 kg e confezionate dalla CPA Cooperativa Pescatori Arborea Società Cooperativa Arl, stabilimento con marchio di identificazione CPA IT37 CSM CE, situato in località Corru Mannu ad Arborea (Oristano).

Lotti interessati

Vongole Veraci Nieddittas:

Lotto 251134-26 (confezionato il 26/05/2025)

Lotto 251134-27 (confezionato il 27/05/2025)

Lotto 251134-28 (confezionato il 28/05/2025)

Lotto 251141-28 (confezionato il 28/05/2025)

Lotto 251165-28 (confezionato il 28/05/2025)

Lotto 251165-29 (confezionato il 29/05/2025)

Vongole Cuore Nieddittas:

Lotto 251133-23 (confezionato il 23/05/2025)

Lotto 251142-24 (confezionato il 24/05/2025)

Motivo del richiamo

Secondo quanto riportato nei due avvisi ufficiali, è stata rilevata la presenza di biotossine lipofiliche oltre i limiti di legge. Queste sostanze, se ingerite in quantità elevate, possono causare disturbi gastrointestinali e danni più gravi alla salute umana.

Inoltre, è stato disposto il blocco della zona di raccolta da cui provengono i molluschi contaminati, a ulteriore tutela del consumatore.

Le raccomandazioni

Il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D’Agata, ha ribadito l’importanza di non consumare i prodotti segnalati e restituire immediatamente le confezioni al punto vendita. Il rischio, sottolinea, aumenta nel caso di vongole raccolte e commercializzate illegalmente al di fuori dei canali autorizzati.

Il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche raccomanda infatti di acquistare solo molluschi confezionati in sacchetti con etichetta tracciabile, provenienti da rivenditori ufficiali, per evitare rischi per la salute.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute: www.salute.gov.it.