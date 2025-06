San Severo, tragedia sui binari: 23enne investita e uccisa da un treno merci

SAN SEVERO – Un drammatico incidente ha scosso nel pomeriggio di mercoledì la comunità di San Severo. Nei pressi della stazione ferroviaria, una giovane donna di 23 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno merci in transito, appartenente a una ditta esterna alle Ferrovie dello Stato.

L’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato purtroppo inutile: all’arrivo dei soccorritori, per la giovane non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente giunti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria, a cui sono state affidate le indagini.

Al momento, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno valutando ogni ipotesi, compresa quella del gesto volontario, anche se non si esclude che possa essersi trattato di un tragico incidente. Fondamentali per far luce sull’accaduto potrebbero essere le testimonianze di eventuali presenti al momento dell’impatto.

L’episodio ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria sulla tratta Termoli-Foggia, dove il traffico è stato temporaneamente sospeso per consentire i rilievi e gli accertamenti delle autorità competenti.