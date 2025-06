Roland Garros, impresa di Lorenzo Musetti: batte Tiafoe e vola in semifinale

Instagram

PARIGI – Lorenzo Musetti scrive una nuova pagina della sua giovane ma già brillante carriera: il talento di Carrara conquista l’accesso alle semifinali del Roland Garros, la sua prima a Parigi e la seconda in carriera in uno Slam, superando lo statunitense Francis Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 47 minuti di battaglia intensa sul campo centrale Philippe Chatrier.

Una prestazione autorevole e matura quella di Musetti, che ha dominato il primo set con grande disinvoltura, subendo poi la reazione dell’americano nel secondo parziale. Il terzo set si è rivelato il vero spartiacque del match: sul 5-5, Musetti ha tenuto il servizio e poi ha strappato il turno di battuta a Tiafoe nell’inizio del quarto set, vincendo quattro game consecutivi e chiudendo ogni spiraglio di rimonta all’avversario.

Nel quarto set, l’azzurro è stato implacabile al servizio, non concedendo nemmeno un punto nei propri turni e consolidando il vantaggio fino al definitivo 6-2. Una prova di forza mentale e tecnica che dimostra la crescita del 22enne toscano, sempre più a suo agio anche nei momenti decisivi dei grandi tornei.

Ora Musetti attende il vincitore del quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. In caso di successo dello spagnolo, sarà il terzo confronto stagionale sulla terra rossa tra i due giovani fuoriclasse, con Musetti pronto a cercare una storica finale parigina.

Una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che torna a sognare in grande grazie a un Musetti determinato, solido e finalmente consapevole del proprio enorme potenziale.