Gallipoli, vietato girare in costume o a torso nudo in centro: nuova ordinanza per il decoro urbano

GALLIPOLI – Il sindaco Stefano Minerva ha firmato una nuova ordinanza mirata a contrastare comportamenti considerati contrari al pubblico decoro, diventati sempre più frequenti con l’inizio della stagione estiva. Il provvedimento, valido fino al, vieta lanelle vie del centro storico e lungo corso Roma, fatta eccezione per le aree balneabili.

Il divieto si estende anche all’accesso agli uffici comunali: non sarà più consentito entrare in municipio indossando pantaloncini corti o canotte.

La misura prevede sanzioni amministrative comprese tra 25 e 125 euro per i trasgressori, ed è stata adottata in risposta a numerose segnalazioni ricevute dagli uffici comunali, alcune corredate da video e fotografie che ritraevano turisti a passeggio in bikini tra le vie del centro storico. Le immagini hanno destato preoccupazione tra i residenti, che hanno sollecitato un intervento per tutelare l'immagine della città.

Non si tratta della prima iniziativa dell’amministrazione comunale per rafforzare il decoro urbano nei mesi estivi, ma quest’anno l’entrata in vigore dell’ordinanza è stata anticipata, proprio a causa dell’incremento di episodi segnalati già nelle ultime settimane.

«Gallipoli è una città accogliente e aperta, ma è fondamentale rispettare le regole della convivenza civile e del decoro – ha dichiarato il sindaco Minerva –. L’ordinanza vuole essere un richiamo al buon senso, per garantire a tutti, residenti e visitatori, una città vivibile e dignitosa».