Il Grande Venerdì di Enzo torna il 13 giugno: la più grande portfolio review d’Italia approda in 13 città, con Catania, Francavilla al Mare e Mestre tra le nuove tappe

MILANO – Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi del mondo della creatività italiana: la più grande portfolio review nazionale. L'evento si terrà tra le nuove tappe dell'edizione 2025.

L’iniziativa, nata in memoria del copywriter e giornalista Enzo Baldoni, è diventata un punto di riferimento imprescindibile per giovani creativi, studenti, designer e freelance in cerca di confronto, ispirazione e opportunità. Per una sera, direttori creativi e professionisti di alto profilo provenienti dalle più importanti agenzie pubblicitarie italiane e internazionali metteranno gratuitamente a disposizione la loro esperienza per analizzare e commentare i portfolio dei partecipanti.

Le città coinvolte quest’anno saranno: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Francavilla al Mare, Napoli, Bari, Messina, Catania, Cagliari e Mestre.

“Finalmente anche l’Abruzzo diventa vetrina e trampolino per i tanti talenti del territorio”, ha commentato Nicola Bellomo, Local Ambassador ADCI per l’Abruzzo.

Le nuove tappe: tra entusiasmo e radicamento territoriale

Entusiasmo anche in Sicilia, dove Catania si aggiunge per la prima volta al circuito del GVDE. “Il GVDE approda al MA di via Vela, zona Castello Ursino, uno dei club culturali più vivaci della città”, racconta Claudio Cocuzza, Local Ambassador e direttore creativo dell’agenzia ADD DESIGN.

Caterina Mittiga, Local Ambassador della Sicilia, ha sottolineato l'importanza di dare continuità all’evento: “Dopo Messina nel 2024, il GVDE torna anche quest’anno. È il momento giusto per farsi notare, ma soprattutto per parlarci da creativi”.

Il Veneto si conferma sempre più centrale nel panorama creativo. A pochi mesi dalla nomina a Local Ambassador, Alberto Mora, direttore creativo di DMIND (Marcon), porta l’iniziativa anche a Mestre: “È un ritorno alle origini. Partecipai alla prima edizione nel 2012 e ora sono felice di contribuire a questa esperienza preziosa”.

Arianna Cinel, strategist di Fkdesign, e Fabio Marangoni, co-founder di Tale, hanno entrambi sottolineato il valore dello scambio intergenerazionale che l’iniziativa favorisce: “Gli studenti ci costringono a guardare il nostro lavoro con occhi nuovi”, ha detto Cinel, mentre Marangoni ha ricordato come “il GVDE possa rinnovare la tradizione veneta fatta di creatività e concretezza”.

Come partecipare

L’evento è gratuito, aperto a tutti i giovani talenti, e per partecipare basta prenotarsi su Eventbrite selezionando la città desiderata. Ogni partecipante avrà uno slot per presentare il proprio portfolio e ricevere consigli e feedback diretti da professionisti del settore.

Per maggiori informazioni e per registrarsi:

Chi era Enzo Baldoni

Enzo Baldoni non era solo un pubblicitario brillante e un giornalista coraggioso, ma un punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni. Ogni venerdì, dedicava il proprio tempo alla revisione dei portfolio dei giovani creativi. Dopo la sua tragica scomparsa in Iraq nel 2004, l’ADCI ha voluto onorarne la memoria con un evento che ne preservasse lo spirito: condivisione, ispirazione, etica e passione per la comunicazione.

Dal 2012, il Grande Venerdì di Enzo è diventato un format itinerante in tutta Italia, coinvolgendo ogni anno centinaia di professionisti e aspiranti creativi.

Il 13 giugno, torna l’occasione per costruire il proprio futuro creativo – faccia a faccia con chi quel futuro lo plasma ogni giorno.