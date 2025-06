Salento, grave incidente tra Salve e Pescoluse: sette feriti, tra cui quattro bambini

SALVE - Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno nelle campagne tra Salve e Pescoluse, nel basso Salento. Lo scontro frontale ha coinvolto una Fiat Doblò e una Citroën C3, con un impatto così violento da far prendere fuoco al Doblò.

Il bilancio è di sette feriti, tra cui quattro bambini di 7, 6, 4 anni e 11 mesi. Tre persone versano in condizioni gravi: una coppia di Piacenza che viaggiava a bordo del Doblò e la conducente della Citroën, una 30enne residente nella zona. Tutti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Panico di Tricase. La donna alla guida della Citroën è attualmente ricoverata in Rianimazione.

I quattro bambini a bordo non hanno riportato gravi conseguenze. Due di loro sono stati trasferiti in via precauzionale all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, mentre gli altri due, figli della coppia piacentina, sono ricoverati a Tricase. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, supportati da una squadra proveniente dall’Emilia-Romagna, dislocata in Puglia per l’emergenza estiva. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La strada è stata chiusa totalmente per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli coinvolti.