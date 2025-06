San Giovanni Rotondo, la rivoluzione CAR-T al centro della conferenza stampa del 26 giugno all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO - Giovedì, alle ore, presso l’, si terrà la conferenza stampa dal titolo, promossa da. Un appuntamento chiave per discutere una delle frontiere più promettenti della medicina contemporanea: la terapia

Una nuova era per la cura dei tumori ematologici

La terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) rappresenta un’autentica svolta nel trattamento dei tumori del sangue. Si tratta di un'innovazione rivoluzionaria basata sulla modifica genetica delle cellule T, cellule del sistema immunitario "riprogrammate" per riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Un approccio terapeutico che sta trasformando radicalmente le prospettive per pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi, e che apre nuove strade anche per altre patologie oncologiche.

L’evento: informazione, ricerca e speranza

La conferenza stampa sarà l’occasione per fare il punto sui traguardi raggiunti, valutare l’impatto clinico della terapia e riflettere sulle prospettive future della sua applicazione anche nella sanità pugliese. L’incontro vedrà la partecipazione di:

Specialisti del settore oncoematologico e della terapia CAR-T

Rappresentanti istituzionali

Dirigenti e volontari dell’AIL

Un momento di condivisione scientifica e divulgativa, fortemente voluto da AIL Foggia, da anni impegnata nel sostegno alla ricerca e nell’assistenza ai pazienti ematologici, che sottolinea l’importanza del dialogo tra medicina, territorio e comunità.

“È un momento importante per condividere i progressi scientifici e ribadire il valore della ricerca e dell’innovazione nelle cure oncologiche”, fanno sapere da AIL Foggia, sottolineando l'obiettivo dell’iniziativa: informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su una terapia che rappresenta la punta più avanzata della lotta ai tumori del sangue.

Casa Sollievo della Sofferenza: un polo d’eccellenza nel Sud

La sede dell’evento, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, è da decenni un punto di riferimento nel Mezzogiorno per l’ematologia, l’oncologia e la ricerca clinica. Proprio qui si lavora per rendere le CAR-T accessibili anche ai pazienti del Sud, riducendo tempi di attesa e disuguaglianze territoriali nell’accesso alle terapie d’avanguardia.

📍 Dove: IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo

📅 Quando: Giovedì 26 giugno 2025, ore 11:00

🎯 Evento: Conferenza stampa “CAR-T – Il futuro è già qui”

🎙️ Organizzazione: AIL Foggia

Un’occasione fondamentale per guardare al futuro della medicina con fiducia, e per ribadire il ruolo centrale della ricerca scientifica e della solidarietà nella cura delle patologie più complesse.