Bitonto celebra il Monastero delle Vergini: sabato 28 giugno l’inaugurazione della mostra “La bellezza dietro le grate”

BITONTO - Sabato, alle ore, presso ladi, si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra, a cura dello storico e saggista

Un appuntamento dal forte valore storico e simbolico che segna i cinquecento anni dalla fondazione del Monastero delle Vergini, istituzione religiosa e culturale che ha attraversato cinque secoli di vita cittadina custodendo tesori d’arte, memoria e spiritualità.

Una mostra tra arte, storia e spiritualità

L’esposizione propone una selezione di documenti storici inediti risalenti ai secoli XVI-XVIII e una serie di opere d’arte del Seicento pugliese, normalmente non accessibili al pubblico perché conservate nel chiostro del Monastero. Un’occasione unica per riscoprire il ruolo culturale e religioso svolto dalle monache nel tempo e per ammirare capolavori nascosti in un dialogo tra memoria e contemporaneità.

Gli interventi istituzionali

Alla cerimonia inaugurale interverranno:

Arch. Francesco Longobardi , Delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia

Avv. Francesco Paolo Ricci , Sindaco di Bitonto

Madre Mariacarmela Modugno , Abbadessa del Monastero delle Vergini

Don Marino Cutrone , Vicario zonale

Prof. Nicola Pice, curatore della mostra

Preview esclusiva per gli abbonati

Alle ore 18:00, gli abbonati in possesso della Museo Card potranno partecipare a una visita in anteprima guidata dal curatore Nicola Pice, che offrirà una lettura introduttiva alle sezioni della mostra e ai materiali esposti.

Apertura straordinaria e visite guidate

In occasione dell’inaugurazione, la Galleria resterà aperta eccezionalmente fino alle ore 23:15, con ultimo ingresso alle 22:30. Il pubblico potrà inoltre partecipare a visite guidate gratuite a cura dello staff dei Servizi Educativi della Galleria, con partenza nei seguenti orari:

20:30

21:15

22:00

Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione via e-mail, scrivendo all’indirizzo:

📩 drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@cultura.gov.it

Durata della mostra

“La bellezza dietro le grate” sarà visitabile fino al 31 agosto 2025.

📍 Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”

📌 Bitonto (BA)

📅 Dal 28 giugno al 31 agosto 2025

⏰ Apertura straordinaria il 28 giugno fino alle 23:15

🎟️ Ingresso con prenotazione per visite guidate

Un viaggio tra arte sacra, documenti rari e testimonianze di clausura, che apre simbolicamente le grate del tempo per far emergere la bellezza silenziosa custodita da cinque secoli nel cuore di Bitonto.