San Severo, 17enne in fuga per incontrare una ragazza conosciuta online: rintracciato dalla Polfer

SAN SEVERO - Nella serata di venerdì 19 giugno, un 17enne originario della provincia di Roma è stato rintracciato nella stazione ferroviaria di San Severo, nel Foggiano, grazie all'intervento di alcuni agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia liberi dal servizio. Il giovane, in evidente stato di agitazione e confusione, viaggiava da solo a bordo di un treno regionale senza biglietto, dopo essersi allontanato da casa all’insaputa dei familiari.

Secondo quanto riferito ai poliziotti, il ragazzo aveva intrapreso il viaggio con l’intenzione di raggiungere un piccolo centro del Gargano per incontrare una coetanea conosciuta su Instagram. Gli agenti sono riusciti a farlo scendere in sicurezza nella stazione di San Severo, evitando così che se ne perdessero le tracce.

Condotto negli uffici della Polfer, il minorenne è stato successivamente preso in carico da altri operatori e trasferito temporaneamente in una struttura protetta per minori, dove ha trascorso la notte in attesa del ricongiungimento con la propria famiglia.

L’episodio si è risolto positivamente grazie al tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria, il cui ruolo si conferma cruciale nella prevenzione di situazioni di rischio, in particolare quando coinvolgono adolescenti. La vicenda accende nuovamente i riflettori sull’importanza della vigilanza da parte delle famiglie e sulla necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei giovani rispetto ai pericoli legati agli incontri online.