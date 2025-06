Noci Film Fest 2025: cinema, musica e sperimentazione per una settimana di cultura condivisa

NOCI - Una settimana di cinema, musica e contaminazioni artistiche: è questo lo spirito del Noci Film Fest 2025, che torna ad animare la cittadina pugliese con un ricco programma di eventi, proiezioni e performance pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Dal 27 al 29 giugno, tra Villa Lenti e i Laboratori Urbani Galattica, il festival offrirà un viaggio immersivo tra linguaggi e visioni, con un’attenzione particolare alla creatività giovanile e all’intersezione tra suono e immagine.

Dopo le proiezioni pomeridiane nei Laboratori Galattica e il campus di cortometraggi TagliaCorto (in programma il 27 e 28 giugno a Villa Lenti), il festival culminerà domenica 29 giugno con un evento speciale: Christophe Chassol, artista internazionale tra i più innovativi del panorama contemporaneo, porterà a Noci una performance esclusiva che unisce cinema, musica e montaggio in tempo reale.

Christophe Chassol in concerto | Domenica 29 giugno, ore 20:00 – Villa Lenti

Compositore, regista e artista audiovisivo, Chassol ha fatto della sperimentazione il cuore della sua pratica artistica. Con il suo metodo unico, l’“ultrascoring”, fonde immagini documentarie e armonie musicali, trasformando sequenze del reale in partiture emozionali e coinvolgenti. A Noci presenterà un set inedito, che rielabora dal vivo materiali tratti dai suoi lavori più iconici — da Nola Chérie a Indiamore, da Big Sun a Ludi, ispirato al romanzo Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse.

Il concerto si terrà presso Villa Lenti (via Repubblica, Noci - BA).

🎟️ Ingresso: 6€ + prevendita su DICE | 7€ al botteghino

📲 Prenotazioni: https://link.dice.fm/N2f983901551

ℹ️ Info evento: https://fb.me/e/2UaL5Rd9S

Sabato 28 giugno: la notte si accende con Alex Paletta

Il sabato sera del Noci Film Fest si arricchisce con il dj set di Alex Paletta, che animerà il post-premiazione del concorso TagliaCorto. Producer, speaker radiofonico e conduttore del programma EXTRA su Radio Capital, Paletta porterà sul palco un viaggio musicale tra afrobeat, sonorità latin, house e trip hop. Un set eclettico, profondo e visionario, capace di far dialogare radici e contemporaneità, per trasformare la serata in un’esperienza collettiva.

📍 Villa Lenti – Ingresso libero

Cinema, musica e comunità

Il Noci Film Fest 2025 non è solo una rassegna cinematografica, ma uno spazio di incontro tra arti, linguaggi e generazioni. Organizzato da NociCinema APS, il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, del Comune di Noci e dell’ASL Bari – C.S.M. Area 7.

Un’occasione per scoprire nuove visioni, lasciarsi trasportare dalla musica e vivere il cinema come esperienza condivisa.