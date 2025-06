Architettura e Poesia: a Locorotondo un dialogo tra mondi che progettano l’invisibile

Il 6 giugno a Locorotondo, un incontro tra parole e spazi per ripensare la città

Che cosa hanno in comune architettura e poesia? Che cosa può fare la poesia per la città? A queste domande cercheranno di dare voce e visione Silvana Kuhtz e Silvia Parentini, rispettivamente ingegnera e poeta, e architetta, durante l’incontro che si terrà venerdì 6 giugno 2025 alle ore 19:00 presso la libreria L’Approdo, in Piazza Mitrano 5 a Locorotondo.

Il dialogo tra le due autrici sarà arricchito dalla presenza di Vincenzo Leccese e dalle letture poetiche di Enrica Montrone, tratte dal volume protagonista dell’evento: un libro che unisce poesia, fotografia e riflessione sullo spazio abitato, sulla memoria urbana e sull’umanità nascosta tra i muri.

Poeticamente Abitiamo: parole che costruiscono mondi

Al centro dell’incontro ci sarà la collana “Poeticamente Abitiamo – poesia per l’architettura”, nata dall’urgenza di unire sguardi diversi ma complementari. Un progetto editoriale che mette in relazione il rigore del disegno tecnico con la libertà evocativa della poesia, restituendo alle città la loro dimensione più profonda: quella emotiva, partecipativa, viva.

“Poeticamente Abitiamo è la collana di poesia e fotografia per l’architettura e la cittadinanza”, spiegano Kuhtz e Parentini. “Frutto della nostra ricerca tra partecipazione e didattica, vuole ricordare che il poetare non è un’evasione dalla realtà, ma un ritorno all’essenziale: all’abitare come atto di cura. Le parole, insieme alle immagini, aprono a visioni inedite, spingono a guardare nei dettagli, nelle fessure, nei margini del progetto.”

Poesia per l’abitare: dal degrado urbano alla rinascita

Il libro presentato è un invito a ripensare il senso dell’abitare oggi. Tra città dolenti, aree degradate e memorie urbane da ricostruire, emerge un interrogativo centrale: come possiamo restituire umanità agli spazi? E ancora: come può la poesia aiutarci a immaginare il futuro dei luoghi e delle relazioni che li abitano?

Architetti e poeti, in fondo, condividono lo stesso gesto: immaginare mondi che ancora non esistono, progettarli con parole o linee, e cercare un linguaggio che possa restituirli alle persone.

Un appuntamento per chi ama le parole, le città, la bellezza che nasce dall’incontro tra razionalità e ispirazione.

📍 Libreria L’Approdo – Piazza Mitrano 5, Locorotondo

📆 Venerdì 6 giugno 2025, ore 19:00

🔗 www.poesiainazione.it

📩 info@poesiainazione.it

📞 333 8187350