Sanità, Emiliano annuncia: il 26 luglio 2025 l’inaugurazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano

Sarà inaugurato il prossimoil nuovo, struttura di eccellenza destinata a rivoluzionare l’assistenza sanitaria nelle province di Bari e Brindisi. A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia, che ha ufficializzato la data di apertura e l’avvio della fase didal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli.

L’evento di inaugurazione coinciderà con la consegna simbolica della nuova sede, situata in contrada Sant’Antonio d’Ascula, e sarà occasione per presentare nel dettaglio le attività e i servizi della moderna struttura sanitaria realizzata dalla ASL Bari, il cui completamento definitivo è previsto entro la fine del 2025.

Una struttura all’avanguardia

Il nuovo ospedale sorge su un’area di 178.000 metri quadrati, con una superficie coperta di 63.000 metri quadrati distribuita su tre livelli. Con un volume totale di 295.000 metri cubi, il polo ospedaliero offrirà 299 posti letto e 150 camere di degenza, insieme a 9 sale operatorie, di cui una dedicata alle emergenze-urgenze e una alla chirurgia ortopedica.

L’ospedale è stato pensato per rispondere alle esigenze di un bacino di oltre 260.000 abitanti, garantendo servizi di elevata qualità ed efficienza, grazie anche a una forte dotazione tecnologica. Previsti 14 letti OBI, 32 postazioni per Day Service e Dialisi, un blocco parto con 3 sale travaglio/parto, 1 sala parto in acqua e 1 sala ostetrica di emergenza attiva H24.

Sul fronte diagnostico, il presidio sarà dotato di 10 sale con apparecchiature di ultima generazione: 3 TAC, 2 Risonanze Magnetiche, 2 radiologie tradizionali, 2 mammografi e 2 ecografi. Anche il Pronto Soccorso avrà strumentazioni dedicate con 1 TAC, 2 RX e 1 ecografo, oltre a 3 sale endoscopiche, 2 per Cardiologia, 3 per chirurgia ambulatoriale e 2 per chirurgia laser.

Ospedale green, moderno e integrato nel territorio

L’attenzione alla sostenibilità ambientale è uno dei tratti distintivi del progetto: l’ospedale sarà in grado di ridurre i consumi energetici del 30%, grazie anche all’impianto fotovoltaico da 915 kWp. Esteticamente, la struttura è perfettamente integrata nel paesaggio pugliese, incastonata tra il mare Adriatico e gli ulivi secolari, in una fusione armonica tra architettura e natura.

Emiliano: "Una nuova era per la sanità pugliese"

«Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano rappresenta una straordinaria innovazione, non solo in termini strutturali e tecnologici, ma soprattutto nella visione di sanità pubblica che intendiamo costruire in Puglia», ha dichiarato il presidente Emiliano. «Parliamo di una struttura strategica per tutta la regione, capace di offrire prestazioni sanitarie d'eccellenza in un’area che unisce due province».

Con l’inaugurazione e il graduale avvio delle attività, prende forma uno dei progetti sanitari più attesi degli ultimi anni in Puglia, pensato per potenziare l’offerta ospedaliera, ridurre i tempi di attesa e garantire cure di qualità in ambienti moderni, sicuri e accoglienti.