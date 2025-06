Sergio Cammariere in concerto con “Una sola giornata” al Mon Rêve Summer Festival 2025

Ilsi prepara a regalare un’estate ricca di musica ed emozioni: tra i protagonisti annunciati spicca, che salirà sul palco delsabatocon il suo nuovo spettacolo

Nelle prossime ore verrà svelato il cartellone completo del festival, ma l’attesa cresce grazie alle prime grandi conferme: dopo Nino Frassica & Los Plaggers Band e i Tiromancino con il tour “La descrizione di un viaggio Tour25”, arriva anche la prestigiosa presenza del cantautore e pianista calabrese, amato per il suo stile raffinato e poetico.

Il concerto “Una sola giornata” sarà un viaggio musicale che ripercorrerà l’intera carriera di Cammariere, dai brani più iconici ai successi più recenti contenuti nell’album omonimo, fino ad arrivare a nuove composizioni cariche di suggestioni jazz, bossanova e atmosfere latine.

Tra i brani che risuoneranno sul palco non mancheranno “Tutto quello che un uomo” – con cui ottenne il terzo posto al Festival di Sanremo 2003, conquistando anche il Premio della Critica – e poi “Tempo perduto”, “Via da questo mare”, “L’amore non si spiega”, “Dalla pace del mare lontano” e l’ironica “Cantautore piccolino”, in una scaletta che mescola poesia, passione e grande maestria musicale.

Ad accompagnare Cammariere in questa serata speciale ci sarà la sua storica band composta da Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano e dalla violoncellista Giovanna Famulari, che impreziosirà il concerto con le sue raffinate sonorità.

La direzione artistica dell’intero festival è curata da Mimmo Battista di KiDI Management, che ha contribuito a rendere l’edizione 2025 ancora più ricca e varia, con eventi aperti al pubblico nella splendida location sul mare del Mon Rêve Ecogreen Resort, accessibile anche ai non soci.

🎶 Appuntamento sabato 30 agosto, ore 21:30 – Mon Rêve Ecogreen Resort (Litoranea Salentina)

🎟️ Ingresso: €25

📍 Biglietti acquistabili al botteghino (Info: 099.7312185 – 335.7708125) oppure online su www.monreve.it e circuito VivaTicket (con diritto di prevendita).