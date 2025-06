"Sapore di Ricordi": al Teatro Piccinni la première del corto d’impresa firmato Oropan e Anteros Marra

Identità, innovazione e territorio al centro della serata dedicata all’eccellenza pugliese e al Made in Italy

Si è tenuta oggi, martedì 24 giugno, nella splendida cornice del Teatro Piccinni di Bari, la première di “Sapore di Ricordi”, il corto d’impresa realizzato per Oropan dal regista pugliese Anteros Marra. Un’opera intensa e simbolica che, attraverso immagini suggestive e un racconto emozionale, rende omaggio alla terra di Puglia, alla forza delle radici e allo spirito imprenditoriale che sa guardare al futuro senza dimenticare il passato.

Il film, scritto e diretto da Marra, è un tributo alla storia e all’identità di Oropan, una delle realtà più rappresentative nel settore della panificazione a livello nazionale e internazionale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni locali e nazionali, del mondo economico, culturale e produttivo, a testimonianza della centralità di imprese come Oropan nel tessuto sociale ed economico del Paese.

Un’impresa che racconta il territorio

Nel corso della serata si è svolto il dibattito “Identità, Innovazione Sostenibile e Territorio”, che ha messo in luce il ruolo delle imprese come motori di sviluppo e ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. Al centro del confronto, la capacità di coniugare tradizione e innovazione, la necessità di rafforzare il legame con il territorio e l’importanza delle collaborazioni tra imprese, istituzioni e sindacati per una crescita economica inclusiva.

Tra i momenti salienti della tavola rotonda, l’intervento del Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, che ha sottolineato come l’Italia sia oggi la quarta potenza mondiale per export. “Il nostro sistema produttivo – ha affermato – si regge su imprese familiari che hanno saputo trasformarsi senza perdere l’identità. Realtà come Oropan sono il cuore pulsante del Made in Italy: radicate nel territorio, capaci di tramandare tradizioni e creare valore nel rispetto della sostenibilità. A queste imprese – ha concluso – dobbiamo garantire sostegno, perché rappresentano un modello di crescita sano, concreto e replicabile.”

Oropan, un’impresa simbolo del Sud che innova

Fondata su valori profondi e su una visione imprenditoriale lungimirante, Oropan si conferma con questa iniziativa non solo come leader nel settore dei prodotti da forno, ma anche come promotrice di cultura d’impresa e di narrazione identitaria. “Sapore di Ricordi” è infatti molto più di un corto: è un racconto emozionale che intreccia memorie, profumi, volti e paesaggi pugliesi, in un viaggio che esprime l’essenza del lavoro quotidiano e del legame indissolubile tra prodotto e territorio.

Con questa produzione, l’azienda riafferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni e dell’identità del Sud, ma anche nella promozione di un’innovazione che sia sostenibile, rispettosa dell’ambiente e inclusiva.

Conclusione

La première di “Sapore di Ricordi” ha rappresentato non solo un importante momento culturale, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo delle imprese nella costruzione del futuro. Oropan, con la forza delle sue radici e lo sguardo rivolto al mondo, conferma la centralità dell’impresa etica e responsabile come strumento per generare valore condiviso e per continuare a raccontare, attraverso il lavoro, la bellezza e la ricchezza del nostro Paese.