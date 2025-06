Venerdì 27 giugno a Bari la presentazione del libro "Il segreto della Rugiada" di Santa Fizzarotti Selvaggi

, alle orenella suggestiva cornice dell’di Bari, si terrà la presentazione del libro "Il segreto della Rugiada" della scrittrice e psicoterapeuta, pubblicato da

La serata, a ingresso libero, sarà impreziosita dal dialogo con il giornalista Michele Cristallo, che accompagnerà l’autrice in un percorso tra le pagine del suo ultimo lavoro, sospeso tra introspezione psicologica e poesia dell’anima.

"Il segreto della Rugiada" è un viaggio narrativo che esplora le pieghe più intime dell’esistenza umana, dove la rugiada diventa simbolo di rinascita, di fragilità luminosa e di connessione tra il visibile e l’invisibile. Un testo che unisce competenza clinica e sensibilità letteraria, restituendo al lettore uno sguardo profondo sull’interiorità e sulle emozioni.

L’evento, organizzato da Gagliano Edizioni, rientra nel calendario delle iniziative culturali estive della città di Bari e si propone come un’occasione per riflettere sul valore della parola e del pensiero in un tempo che chiede ascolto e consapevolezza.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la letteratura che cura, che interroga e che ispira.