“Sassi nello stagno – Un libro per tutti”: a Noicàttaro letture, emozioni e comunità intorno al libro "Baba"

NOICATTARO - A Noicàttaro (BA) prende vita da giugno a novembre 2025 il progetto, ideato dalin collaborazione con il Comune, la Biblioteca Comunale DiVittorio, le scuole e le associazioni del territorio. Una rassegna ricca e partecipata che mette al centro la lettura ad alta voce, gli incontri con gli autori e le attività educative e culturali aperte a tutta la cittadinanza.

Al centro, il romanzo "Baba" di Mohamed Maalel

Libro guida del percorso di quest’anno è “Baba” di Mohamed Maalel (Accento Edizioni, 2023), autobiografia romanzata che intreccia identità, origini, famiglia e accoglienza. Scelto dal gruppo di lettura “Ali di Carta”, il testo rappresenta un punto di partenza per una riflessione collettiva sul tema dell’identità interculturale.

Ogni lunedì alle 19.00, la Biblioteca DiVittorio ospita i “Lunedì con Baba”: letture ad alta voce tratte dal libro, arricchite dalla partecipazione di bibliotecarie, attori, lettori volontari e studenti. Le letture escono dalle mura della biblioteca, si affacciano sulla strada e si intrecciano con il racconto storico-urbanistico dei luoghi a cura della Pro Loco.

Prossimi appuntamenti: 23 giugno, 7 luglio, 25 luglio.

Lettura come esperienza collettiva

Nel cuore della biblioteca, si sperimenta la lettura come momento ludico e condiviso: un puzzle gigante della copertina di “Baba”, rompicapo e laboratori fanno da contorno alle letture. Le associazioni PotenzialMente e Noicattaro per Noi propongono una Caccia al tesoro e percorsi di Orienteering legati al testo, per bambini e adulti, mentre l’associazione Ziczic ha curato l’identità visiva del progetto, con un laboratorio di stampa artistica.

Biblioteca, emozioni e inclusione

Il 26 giugno alle 19.00 sarà inaugurato lo “Scaffale delle emozioni Anto Paninabella”, donato dall’omonima ODV alle scuole del territorio. Contiene libri illustrati, silent book, fumetti e audiolibri per educare all’empatia e al linguaggio non ostile. Il progetto prevede anche un laboratorio per adulti a cura della pedagogista Tommasa Campanella.

Un ponte tra culture: la Tunisia protagonista

Attraverso il cibo e la cultura tunisina, il progetto si apre al dialogo interculturale. Una masterclass di cucina tunisina è stata realizzata con l’Istituto Alberghiero “Domenico Modugno” e la chef Aria Fatma. Il 16 luglio, la rassegna propone un viaggio nella cultura tunisina con Paola Rotolo, uno show cooking e piatti della tradizione pugliese.

Cinema, musica e comunità

La rassegna Oculus dell’associazione Naka (30 giugno, 14 luglio, 4 agosto) propone film selezionati da ragazzi e realtà locali su tematiche sociali e culturali, tra cui l’identità interculturale. La musica di Kodemondo e gli appuntamenti del “Mercoledì fotografico” completano l’offerta.

Le scuole protagoniste

Il progetto Bibliotecando, guidato da Liliana Liturri, coinvolge le scuole primarie e secondarie con la lettura di “Baba”, ma anche di “La banda del pianerottolo” e “Tra i bianchi di scuola” di Esperance Hakuzwimana, in attesa degli incontri con gli autori durante la Festa dei Lettori a ottobre. Le scuole cureranno anche “Libringiro”, allestendo le vetrine dei negozi con recensioni e consigli di lettura.

Gli incontri con gli autori

Dopo l’estate, il calendario si arricchisce di incontri con autori:

21 settembre : Maria Chiara Gadda , promotrice della legge Antispreco;

8 ottobre : Esperance Hakuzwimana ;

14-15 ottobre : Mohamed Maalel , autore di “Baba”;

Autunno : presentazione del libro “Il cuore scoperto” con l’Associazione Vanvera;

21 novembre : Giuseppe Laterza e Stefano Allevi con Diversità è convivenza;

Data da definire : Don Mattia Ferrari , autore di Salvato dai migranti;

Chiusura: Chiara Faggiolani con Libri insieme, che racconta l’esperienza stessa di “Un libro per tutti”.

Per tutta l’estate, il progetto “Sassi nello stagno – Un libro per tutti” continuerà a coltivare emozioni, riflessioni e relazioni attraverso il libro e la cultura, con la Biblioteca DiVittorio come cuore pulsante di una comunità che legge e cresce insieme.

📚 Info e aggiornamenti:

📍 Instagram

📍 Facebook