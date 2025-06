Sconti del 50% sui trasporti pubblici per studenti: la Puglia investe nell’inclusione e nel diritto allo studio

BARI – Un importante passo avanti verso una mobilità più equa e sostenibile è stato annunciato oggi dalla: unodestinato agli studenti iscritti a scuole secondarie superiori e università. La misura, che coinvolgerà circa, rientra nei servizi died è pensata per sostenere ledella popolazione.

Un’iniziativa concreta che punta a rimuovere le barriere economiche all’accesso all’istruzione, garantendo maggiore equità e opportunità ai giovani pugliesi, in particolare a coloro che vivono in condizioni di disagio o in aree periferiche.

Tra i promotori della misura anche il Partito Democratico e i Giovani Democratici della Puglia, che hanno accolto con soddisfazione la decisione della Giunta.

“Questo è un intervento sociale che guarda al futuro della nostra regione – ha dichiarato Domenico De Santis, segretario del PD Puglia – Da tempo ci battiamo per politiche che riducano le disuguaglianze e promuovano il diritto allo studio. Ringraziamo l’assessora ai Trasporti Debora Ciliento e il presidente Michele Emiliano per aver accolto la nostra proposta. Questo è solo l’inizio: continueremo a lavorare per mettere al centro le esigenze delle fasce più fragili.”

Sulla stessa linea Claudia Caputo, segretaria dei Giovani Democratici Puglia:

“Questa è una vittoria per gli studenti pugliesi. Agevolare la mobilità significa offrire vere opportunità, soprattutto a chi è penalizzato da ostacoli economici. Continueremo a batterci per politiche che diano voce e futuro ai giovani.”

Oltre a rappresentare un’azione di giustizia sociale, la misura punta anche a incentivare l’uso del trasporto pubblico per favorire una mobilità più sostenibile sul piano ambientale. Una doppia valenza – economica ed ecologica – che conferma la volontà della Regione di investire su un modello di sviluppo inclusivo e attento ai bisogni reali della cittadinanza.