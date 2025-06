Movida, l’ordinanza del sindaco Sollecito per le emissioni sonore dei locali di intrattenimento

BARI - Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, andando incontro sia alle esigenze delle attività di intrattenimento musicali e di svago sia di quelle dei residenti, ha emesso un’ordinanza con la quale stabilisce le condizioni da osservare per evitare attriti tra esercenti e residenti.Pertanto, dal 13 giugno al 31 agosto 2025 dispone la cessazione delle emissioni sonore secondo le seguenti modalità:- nelle giornate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi alle ore 00:00 del giorno successivo, per tutte le aree di tipo misto, come a titolo esemplificativo il tratto da via Durazzo, Lungomare Marina Italiana, Cala Porto, Lungomare Esercito Italiano e sino alla Località Ponte ( il Piano di classificazione acustica del territorio comunale è consultabile al seguente link: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/ambiente-e-urbanistica/piano-di-zonizzazione-acustica/ nelle giornate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi alle ore 01:00 del giorno successivo nel tratto da via Durazzo alla litoranea a nord e sino al confine con la città di Molfetta km 780+480 e dal lato sud dalla Località Ponte alla zona di confine con Santo Spirito Km 788,600.In deroga a quanto stabilito dalla presente ordinanza, esclusivamente per le attività di trattenimento e pubblico spettacolo, potrà essere concessa specifica autorizzazione con riferimento agli orari di cessazione delle emissioni sonore, previa presentazione di motivata istanza, sempre con gli accorgimenti necessari ad evitare eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone mediante livelli di emissioni sonore che non eccedano la normale tollerabilità, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti minimi di sicurezza e informazione al pubblico:- Installazione di un sistema di videosorveglianza con registrazione automatica presso gli ingressi dell’area dell’evento e nelle zone adibite a parcheggio, con idonea segnalazione della presenza delle telecamere e dell’informativa circa la messa a disposizione delle immagini alle autorità competenti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;- Controllo degli accessi mediante l’impiego di metal detector, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza per i partecipanti. Tali controlli dovranno essere effettuati da personale appositamente formato e in numero proporzionato alla capienza dell’area, con l’eventuale supporto di steward o addetti alla sicurezza, in conformità alle disposizioni del D.M. 6 ottobre 2009;- Collocazione di totem informativi o cartellonistica ben visibile, riportanti l’orario previsto per la cessazione delle emissioni sonore, in prossimità degli ingressi principali, delle uscite di sicurezza, delle aree di parcheggio, dei punti ristoro e di eventuali zone di sosta o aggregazione, al fine di garantire una chiara e diffusa comunicazione al pubblico;- Distribuzione gratuita di etilometri monouso portatili all’uscita della manifestazione, quale misura di prevenzione e sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, in coerenza con le finalità di cui all’art. 230 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).La verifica del rispetto delle suddette condizioni sarà effettuata dal personale della Polizia Locale, in coordinamento con le altre autorità competenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle attività di pubblico spettacolo.Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 80,00 ad € 480,00. In caso di violazione dell’ordinanza per due volte in un anno solare è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per cinque giorni consecutivi ricadenti nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì.“ Visto il gran numero di esercizi nel centro urbano non possiamo più permettere deroghe orarie, si genera un effetto sonoro moltiplicatore che è di grave disturbo ai residenti”- spiega il sindaco Michele Sollecito- “ Nelle zone oltre il centro urbano, - e soprattutto per i locali di pubblico spettacolo – abbiamo introdotto delle condizioni auspicabili (metal detector e telecamere in primis) perché si garantisca meglio la sicurezza dei frequentatori della movida notturna. Non dimentichiamo che l’estate scorsa è terminata nel peggiore dei modi con l’omicidio di una ragazza innocente in un locale da ballo poco distante dai confini comunali. Le risultanze di monitoraggio investigativo della DIA ci dicono che non possiamo abbassare la guardia contro l’infiltrazione e la presenza dei clan mafiosi nel tessuto del nostro territorio comunale. Eventuali migliorie o nuove forme di collaborazione con gli esercenti potranno essere discusse al tavolo permanente sulla sicurezza urbana dove avremo rappresentanti di categoria, rappresentanti dei cittadini mobilitatisi contro l’inquinamento sonoro, forze dell’ordine e Amministrazione comunale. Da questa settimana inizieremo già i controlli fonometrici e anche documentali rispetto alle Dichiarazioni di Impatto Acustico. Confidiamo in una leale collaborazione da parte di tutti affinché questa stagione estiva risulti positiva sia per gli operatori e sia per i residenti”.