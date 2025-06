Serie A 2025/26: Lecce, ecco gli orari delle prime tre giornate. Camarda obiettivo di mercato

- La Lega Serie A ha ufficializzato nel pomeriggio diglidel campionato 2025/26. Ildi mister Gotti conosce ora con certezza il cammino iniziale, che si preannuncia subito impegnativo.

Il calendario delle prime tre partite

1ª giornata : Genoa-Lecce , sabato 23 agosto , ore 18:30 , allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

2ª giornata : Lecce-Milan , venerdì 29 agosto , ore 20:45 , allo stadio Via del Mare di Lecce.

3ª giornata: Atalanta-Lecce, domenica 14 settembre, ore 15:00, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dopo la seconda giornata, il campionato osserverà la prima sosta stagionale nel weekend del 7-8 settembre per gli impegni delle Nazionali.

Obiettivo salvezza e mercato: occhi puntati su Camarda

In parallelo all'organizzazione della nuova stagione, il Lecce è attivo sul mercato e ha messo nel mirino Francesco Camarda, giovane e promettente attaccante del Milan Futuro. Il classe 2008, che ha già attirato l'attenzione degli addetti ai lavori per il suo talento precoce, ha disputato 18 partite e segnato 5 reti nell’ultima stagione in Serie C.

Camarda vanta già una carriera giovanile di tutto rispetto con il Milan Primavera e diverse selezioni azzurre: 10 presenze con l’Italia Under 19, 17 con l’Under 17, 7 con l’Under 16 e 9 con l’Under 15.

Secondo fonti vicine al club, nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avvieranno i contatti con la dirigenza del Milan per tentare l’affondo, valutando sia la formula del prestito sia un possibile acquisto a titolo definitivo.

L’arrivo di Camarda rappresenterebbe un rinforzo di peso per l’attacco giallorosso, nell’ottica di un campionato dove l’obiettivo dichiarato è raggiungere la salvezza quanto prima. Con un avvio impegnativo e un mercato ancora in divenire, il Lecce punta a costruire una squadra solida e competitiva, pronta a lottare su ogni campo.