ATP 500 Halle: Flavio Cobolli vola ai quarti, eliminato Sonego. Bolelli-Vavassori brillano in doppio

Flavio Cobolli conquista una vittoria di grande prestigio agli, in Germania. Il tennista romano si è imposto insul canadesecon il punteggio diin, staccando il pass per i

Nel primo set, Cobolli si è fatto notare per un servizio solido ed efficace, riuscendo a mantenere alto il livello nei momenti decisivi e a spuntarla al tie-break contro un avversario insidioso come Shapovalov. Il canadese ha poi reagito nel secondo parziale, giocando con intelligenza e sfruttando i pallonetti per spezzare il ritmo dell’azzurro e portare il match in parità.

Il terzo set è stato una battaglia punto a punto, con entrambi i giocatori molto solidi al servizio. Ancora una volta, è stato necessario il tie-break per decidere le sorti dell'incontro: qui Cobolli ha brillato con il suo rovescio potente e colpi da fondo campo rapidi e precisi, riuscendo a piegare la resistenza del canadese.

Altri risultati del singolare

Giornata amara invece per Lorenzo Sonego, che ha ceduto al tedesco Alexander Zverev dopo tre set molto tirati: 3-6, 6-4, 7-6. Il torinese ha iniziato bene ma ha poi subito la rimonta dell’ex numero due al mondo, spinto anche dal tifo di casa.

Nel prosieguo del tabellone, il russo Karen Khachanov ha superato Felix Auger-Aliassime per 6-3, 1-6, 6-3, mentre l’argentino Thomas Martin Etcheverry ha avuto la meglio in un match combattutissimo contro Andrey Rublev, imponendosi 6-3, 6-7, 7-6.

Nessun problema invece per il ceco Tomas Machac, che ha travolto l’ungherese Fabian Marozsan con un netto 6-2, 6-2.

Doppio: Bolelli e Vavassori ai quarti

Ottime notizie anche dal doppio, dove il duo italiano formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha conquistato con autorità i quarti di finale, dominando i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov per 6-2, 6-2.

Una prestazione convincente che conferma l’ottimo affiatamento degli azzurri.

Avanzano anche i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vittoriosi in un match combattuto per 6-3, 4-6, 10-8 sul russo Karen Khachanov e l’americano Alex Michelsen.

Con Cobolli e la coppia Bolelli-Vavassori ancora in corsa, l’Italia resta protagonista sull’erba di Halle.