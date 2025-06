Incendi e guerre? Segnali della Deumanizzazione

- In questi ultimi anni abbiamo assistito a segnali indelebili di una profonda crisi d'identità dell'uomo moderno. Dal Covid, incendi dolosi e non dalla California all'Australia, per poi sfociare nei missili e nelle armi delle "Nuove Guerre". La tecnologia è un'ottima cosa e ci aiuta in tantissime operazioni, ma come sempre bisogna saperla usare consapevolmente. Il rischio del malutilizzo e dell'intelligenza artificiale massiva ci può portare alla totale virtualità, disconnessione o realtà parallela. E se proprio questi disastri ambientali, epidemici e bellici siano il risultato di questa disconnessione dall'umanità?

Il punto è proprio questo: che fine ha fatto l'humanitas, tanto decantata e celebrata nella storia passata prima dell'era moderna? Sta scomparendo come una nebulosa foschia. L'oblio sorveglia le nostre menti, e le intelligenze artificiali stanno sostituendo quelle nostre reali.

Usiamo la tecnologia bene, con equilibrio, rimanendo nella realtà presente e guardando al benessere delle persone intorno a noi, perché gli altri, in realtà, siamo anche noi. Le emozioni, i desideri che vogliamo e i sogni di una vita felice sono comuni a tutti noi... L'umanità siamo noi, senza antenne e fibra ottica... ma con un cervello, organi e soprattutto cuore.