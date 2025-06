Simone Inzaghi: Tapiro d’Oro Extra Large dopo il 5-0 in finale di Champions contro il PSG

MILANO - Un finale di stagione da dimenticare per l’Inter di Simone Inzaghi, travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, la sconfitta più pesante mai registrata in una partita decisiva della massima competizione europea. Un ko durissimo, che ha lasciato l’ambiente nerazzurro frastornato e che non è passato inosservato neppure agli occhi della satira televisiva:

Il singolare riconoscimento di Striscia la Notizia (in onda su Canale 5 alle 20:35) è arrivato all’indomani del tracollo europeo, in una scena surreale quanto emblematica: il Tapiro gigante si è incastrato tra il garage e l’auto del mister, quasi a sottolineare plasticamente l’ingombrante peso di una stagione conclusa senza neanche un trofeo, dopo tante aspettative.

Inzaghi: «Il PSG ha meritato»

Intercettato da Staffelli, Inzaghi ha mostrato compostezza e sportività, pur senza nascondere l’amarezza:

«Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere».

Una dichiarazione lucida, che però non basta a lenire la delusione di una tifoseria rimasta a mani vuote. L’Inter ha mancato Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e ora anche la Champions, chiudendo un’annata che sembrava promettente con un durissimo colpo alla credibilità del progetto sportivo.

Silenzio sull’Arabia

Alla domanda inevitabile sul possibile approdo in Arabia Saudita – opzione vociferata da settimane per diversi top allenatori europei – Inzaghi ha scelto il silenzio. Nessun commento, nessuna smentita, solo un eloquente «no comment» che non fa che alimentare le speculazioni sul suo futuro.

Il servizio a Striscia

Il servizio completo, compresa la consegna dell’enorme Tapiro e le (poche) parole del tecnico interista, andrà in onda domani sera su Striscia la Notizia. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per i tifosi interisti, tra ironia amara e riflessione su una stagione da archiviare in fretta.

Intanto, la dirigenza dell’Inter è attesa da scelte cruciali: confermare la fiducia a Inzaghi o cambiare guida tecnica per dare nuovo slancio a un progetto che, dopo la disfatta di Wembley, sembra aver perso slancio.