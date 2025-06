“Atelier del Gioco”: al via a Bari un progetto educativo gratuito per i più piccoli e le loro famiglie

BARI - È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città a Bari, il progetto “”, un’iniziativa gratuita a carattere educativo e ludico rivolta ai bambini dai 18 mesi ai 6 anni provenienti da famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa è promossa dall’associazione– sede di Bari – in collaborazione con, con il patrocinio del Comune di Bari.

A illustrare i dettagli del progetto sono state Valentina Marciano, referente locale di Adra Italia, e Mary Chirico, responsabile de Il Giardino delle Meraviglie, alla presenza dell’assessora alle Culture Paola Romano e della presidente della commissione Pari Opportunità Angela Perna.

Tre appuntamenti tra giugno e novembre

Il progetto prevede tre eventi ludico-educativi gratuiti, destinati a famiglie con ISEE inferiore a 10mila euro, che si terranno presso la Chiesa Avventista del 7° Giorno di Bari in via Quasimodo 68. Ogni incontro accoglierà 15 bambini e 15 adulti accompagnatori:

Sabato 7 giugno ore 17.30 : laboratorio per bimbi dai 12 ai 36 mesi.

Sabato 4 ottobre ore 17.30 : laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni.

Sabato 8 novembre ore 17.30: secondo appuntamento per la fascia 12-36 mesi.

I partecipanti prenderanno parte a laboratori multisensoriali e immersivi, ogni volta a tema diverso, con attività pensate per stimolare creatività, socialità e interazione tra bambini e genitori. Prevista anche una merenda gratuita per promuovere ulteriormente i momenti di condivisione.

Le dichiarazioni

“Eventi come questi aiutano i più piccoli a sviluppare il bisogno di cultura e a condividere spazi significativi con le loro famiglie – ha commentato l’assessora Romano –. Ringraziamo l’8 per mille della Chiesa Avventista, Adra Italia e tutti i volontari per aver reso possibile questa bellissima iniziativa”.

Angela Perna ha evidenziato l’importanza sociale del progetto: “La nostra commissione sostiene con convinzione iniziative che promuovono l’inclusione e la crescita dei bambini, soprattutto se in condizioni di fragilità. I laboratori multisensoriali offrono un’occasione preziosa di interazione tra generazioni”.

Valentina Marciano, volontaria Adra, ha sottolineato l’obiettivo a lungo termine: “Il nostro sogno è trasformare questo progetto in un appuntamento mensile dal 2026, accessibile e gratuito per tutte le famiglie bisognose. Per questo accogliamo volentieri donazioni, che ci permetterebbero di ampliare l’offerta”.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare agli eventi, è necessario prenotarsi al numero 320 284 4154. I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione.

L’“Atelier del Gioco” si presenta così come un’iniziativa concreta per sostenere l’infanzia e promuovere la cultura del gioco come diritto e strumento educativo per tutti.