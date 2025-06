Straordinario intervento chirurgico al Vito Fazzi di Lecce: asportato tumore mammario di oltre 7 kg

LECCE - Un intervento chirurgico eccezionale è stato eseguito nei giorni scorsi presso il Dea “Vito Fazzi” di Lecce, dove i chirurghi senologi dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale hanno rimosso un tumore alla mammella dal peso record di oltre 7 chilogrammi e delle dimensioni di ben 37 centimetri.La massa tumorale, attualmente sottoposta ad approfonditi studi istologici, si presentava particolarmente complessa per via della sua ricca vascolarizzazione e delle dimensioni estremamente rare. Secondo gli specialisti, infatti, la letteratura scientifica internazionale riporta solo poche decine di casi simili, con neoplasie superiori ai 35 centimetri e ai 3 chilogrammi di peso.La paziente si era rivolta al Pronto Soccorso dell’ospedale leccese dopo aver notato la comparsa rapida e anomala di una tumefazione al seno. In seguito agli accertamenti diagnostici, è stato programmato un intervento chirurgico di elevata complessità, durato diverse ore, che si è concluso con esito positivo.La donna è stata successivamente dimessa in buone condizioni generali e ora proseguirà il proprio percorso terapeutico e di monitoraggio clinico all’interno della Breast Unit del “Vito Fazzi”, centro specializzato nella presa in carico multidisciplinare delle patologie senologiche.