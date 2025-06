Taranto, paura nelle acque dell’Isola di San Pietro: bagnante colto da malore, salvato dalla Guardia Costiera

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio dinelle acque antistanti l’, a Taranto, dove un bagnante è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in mare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso i sensi improvvisamente, cadendo rovinosamente in acqua e riportando un

L’allarme è scattato attorno alle ore 13, grazie alla prontezza del personale militare presente sull’isola, che ha immediatamente segnalato la situazione alla Capitaneria di Porto. In pochissimi minuti, la motovedetta CP 840 della Guardia Costiera di Taranto ha lasciato l’ormeggio e si è diretta verso il punto indicato, riuscendo a raggiungere il bagnante in difficoltà in tempi rapidissimi.

L’uomo è stato recuperato e trasportato con urgenza a terra, dove ad attenderlo c’era già un’ambulanza del 118, allertata nel frattempo. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima di procedere con il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute, al momento ancora riservate.

Decisivo il ruolo della Guardia Costiera, la cui prontezza d’intervento e professionalità hanno permesso di evitare conseguenze potenzialmente drammatiche. Un'operazione rapida ed efficiente che dimostra ancora una volta l’importanza della presenza costante e vigile degli uomini e delle donne in divisa a tutela della sicurezza in mare.

L’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni grazie al tempestivo coordinamento tra forze dell’ordine e soccorsi sanitari, confermando l’efficacia del sistema di sorveglianza e pronto intervento nelle zone più frequentate dai bagnanti nel periodo estivo.