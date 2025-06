Foggia, incidente nel Quartiere Ferrovia: auto si ribalta all’incrocio, nessuna vittima ma cresce la preoccupazione

FOGGIA - Ancora una volta, il Quartiere Ferrovia di Foggia torna tristemente alla ribalta per un grave incidente stradale. Nella notte, all’incrocio tra via Conte Appiano e via Trento, un’auto si è ribaltata dopo un violento impatto. Fortunatamente non si registrano vittime, ma resta viva la paura, la rabbia e una domanda che si ripete da tempo: quante altre volte sarà necessario assistere a scene simili prima che si intervenga seriamente?

A denunciare la situazione è il movimento Difendiamo il Quartiere Ferrovia, che sottolinea come questo non sia un episodio isolato, ma il riflesso di un problema strutturale che affligge da anni la zona. L’incrocio in questione è noto per la scarsa visibilità, la velocità elevata dei veicoli e la totale assenza di presidi per la sicurezza stradale.

Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento da parte di cittadini e associazioni, tutto rimane immobile. Difendiamo il Quartiere Ferrovia rivolge un appello urgente alle istituzioni per l’adozione di misure concrete e immediate, quali:

Installazione di dossi artificiali nei punti più pericolosi per rallentare il traffico;

Autovelox fissi per scoraggiare gli eccessi di velocità;

Telecamere per il controllo del passaggio con il rosso, assenti fino ad oggi in città;

Segnaletica orizzontale e verticale ben visibile, spesso mancante o deteriorata;

Specchi parabolici agli incroci ciechi per migliorare la visibilità;

Controlli e multe costanti per chi parcheggia in prossimità degli incroci, ostacolando la visibilità degli automobilisti (una misura finalmente iniziata da qualche mese).

Il diritto alla sicurezza, sottolineano dall’associazione, non può più essere sacrificato sull’altare della burocrazia o dell’indifferenza. I cittadini del Quartiere Ferrovia meritano strade sicure e vivibili, degne di una città civile, senza dover attendere l’ennesima tragedia per vedere intervenire le autorità competenti.

Difendiamo il Quartiere Ferrovia chiede un piano di sicurezza stradale specifico per l’area, con un impegno reale e concreto da parte dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e di tutti gli enti preposti. Basta promesse e proclami: è tempo di azioni immediate.