Taranto, tutto pronto per la EU Green Week

L’importanza strategica di una transizione giusta fondata sull’evidenza scientifica, la cooperazione transnazionale e l’innovazione sociale come motore di equità e concreta trasformazione. Il prossimo 27 giugno a Taranto (dalle 9 alle 13, presso l’hotel Delfino) uno degli eventi ufficiali della EU Green Week. Si tratta di un incontro a carattere internazionale dal tema “A Sustainable path to fulfill the Just Transition” che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali a più livelli. A confronto due realtà in cui la riconversione dei vecchi modelli industriali è quantomai necessaria e urgente e che risultano destinatarie degli interventi del Just Transition Fund. Da un lato Taranto e dall’altro la Contea di Ida-Viru, in Estonia, che ha già speso tutti i fondi, realizzando pressoché l’intero programma.Per l’occasione, a Taranto, arriverà una delegazione composta da Hardi Murula (Associazione delle Autorità Locali di Ida-Viru), Lauri Jalonen (Centro di consulenza imprenditoriale) e Bogdana Androsjuk (University of Tartu) che porterà una testimonianza sull’integrazione tra governance, impresa e scienze sociali.La mattinata si aprirà con un panel istituzionale al quale prenderanno parte Piero Bitetti sindaco di Taranto, Raffaele Fitto (in collegamento da remoto) vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Parlangeli (in collegamento da remoto) ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale, Dario Iaia (in collegamento da remoto) responsabile unico del CIS – Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto, Vito Gregorio Colacicco commissario straordinario Asl di Taranto, Vito Bruno direttore generale di Arpa Puglia, Hardi Murula Association of Local Authorities Ida Viru County.Tra gli altri interventi, quello del prof. Hans Orru, dell’Università di Tartu, seguito da una tavola rotonda tra referenti estoni e italiani dedicata al confronto operativo sui modelli territoriali di attuazione del JTF. Solo per fare qualche esempio: energia verde, formazione, blu economy. Si tratta, a tutti gli effetti, di un tavolo di cooperazione al termine del quale sarà sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a futuri e proficui scambi e collaborazioni.Parteciperanno inoltre membri del Parlamento Europeo e rappresentanti della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea (DG REGIO). Ai lavori anche Regione Puglia, Comune di Taranto e Consorzio JTRAIL che - impegnato nella ricerca, nell’innovazione e nell’approccio One Health promosso dalla CTE Calliope - vanta al suo interno Cnr, Asl Taranto e Arpa Puglia. L’iniziativa sarà un’occasione unica per valorizzare esperienze locali, condividere buone pratiche e rafforzare la cooperazione tra aree europee.L’incontro è aperto alla cittadinanza. Basta prenotare al link https://bit.ly/4n23ssB . Sarà anche possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook della CTE Calliope. L’evento prevede il servizio di traduzione simultanea.Tutti i dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo di Città alla presenza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, del commissario straordinario della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, del direttore scientifico di Calliope, Rodolfo Sardone, e di Fernando Rubino del Cnr- Irsa Talassografico di Taranto.