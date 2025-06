Università Lum e Studiomarte presentano il primo murale pubblicitario in Puglia: arte, innovazione e territorio al centro della comunicazione

BARI – Un’opera d’arte pubblicitaria innovativa, che unisce creatività, emozione e visione strategica: è il primo murale pubblicitario in Puglia, nato dalla collaborazione tra l’Università LUM “Giuseppe Degennaro” e STUDIOMARTE. L’inaugurazione è in programma oggi, martedì 25 giugno alle ore 19.00, nel giardino Raffaele De Bellis, in viale Unità d’Italia 87 a Bari, dove l’opera è stata realizzata.

Il murale, o meglio artwall, è firmato da Cosimo Cheone, artista originario di Gallipoli e tra i più noti esponenti dell’anamorphic street art a livello internazionale. Per la prima volta Cheone torna in Puglia per un progetto site-specific, dipinto interamente a mano libera con bombolette spray. L’intervento, tridimensionale e iperrealista, raffigura una studentessa in una nicchia che guarda un libro, con il mare sullo sfondo. La scena trasmette fiducia, serenità e identità, unendo i valori della formazione, della conoscenza e dell’appartenenza territoriale.

L’opera è il risultato di un progetto ideato e prodotto da STUDIOMARTE, studio di comunicazione noto per campagne di forte impatto, come la scritta urbana “La bellezza è ovunque” apparsa a Bari nel 2024. Questo nuovo murale rappresenta il primo esempio in Puglia di arte pubblicitaria interamente sostenuta da un brand privato.

un nuovo modo di comunicare l’università

L’iniziativa segna una svolta nella comunicazione dell’Università LUM, che punta su linguaggi visivi contemporanei e approcci emozionali per promuovere il proprio ruolo nel territorio. L’obiettivo non è solo attrarre studenti, ma anche contribuire a contrastare la fuga di cervelli, valorizzare l’identità locale, stimolare il pensiero creativo e riqualificare lo spazio urbano.

«Abbiamo sempre creduto nel valore dell’arte come leva di crescita culturale e scientifica – ha dichiarato Antonello Garzoni, rettore della LUM –. Già dal 2011 con il premio LUM per l’arte contemporanea abbiamo iniziato a costruire un dialogo con il territorio. Questo murale è parte di un percorso più ampio che trova espressione anche nel nostro nuovo campus, dove arte e design ispirano quotidianamente la vita degli studenti».

la visione di studiomarte: arte e comunicazione si incontrano

«L’artwall è un ponte emotivo tra brand e pubblico – spiega Danilo David Faccitondo, co-founder e direttore creativo di STUDIOMARTE –. Vogliamo che la comunicazione in Puglia alzi il livello, trasformando Bari in un centro europeo per le iniziative artistiche legate al marketing».

Sulla stessa linea Simone Schino, co-founder e direttore artistico dello studio: «Questo progetto dimostra che anche in Puglia possiamo attrarre brand e aziende grazie a linguaggi innovativi. Collaborare con la LUM è stato un segnale forte: è possibile fare cultura e marketing allo stesso tempo, restando autentici e coinvolgenti».

Con questo intervento, Università LUM e STUDIOMARTE segnano un punto di svolta nella comunicazione universitaria e nell’uso dello spazio urbano, tracciando una strada inedita che unisce arte pubblica, educazione e identità. Un progetto che guarda al futuro, con radici ben salde nella cultura del territorio.