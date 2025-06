Torremaggiore, 17enne gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco: è in coma, indagini in corso

– È stato trovato in condizioni gravissime, ferito alla tempia da un colpo di arma da fuoco, un ragazzo di 17 anni ritrovato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Il giovane giaceva vicino a un casolare di proprietà della sua famiglia, in una zona rurale poco distante dal centro abitato.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un familiare, dopo averlo scoperto privo di sensi e in una pozza di sangue. Immediato l’intervento del personale del 118, che ha trasportato il ragazzo d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in coma farmacologico. Le sue condizioni sono critiche, e la prognosi rimane riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Severo, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto. In un primo momento si era ipotizzato un tentato suicidio, ma l’assenza dell’arma da fuoco sul luogo del ritrovamento ha sollevato seri dubbi in merito alla dinamica.

Con il passare delle ore, infatti, prende corpo l’ipotesi che il ragazzo sia stato vittima di un atto violento, forse un agguato o uno sparo accidentale da parte di terzi. I militari stanno ascoltando familiari, amici e persone vicine al giovane per cercare di far luce su eventuali contrasti, frequentazioni o situazioni sospette che potrebbero aver portato a un simile epilogo.