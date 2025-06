Giornate Castellanesi di Chirurgia: a confronto laparoscopia e robotica all’IRCCS De Bellis di Castellana Grotte

Si è svolta questa mattina, presso il, la seconda edizione delle, un appuntamento di grande rilevanza scientifica e formativa dedicato alla chirurgia dell’apparato digerente.

L’evento ha offerto a chirurghi, specializzandi e operatori del settore un’occasione di aggiornamento diretto sul campo, grazie a collegamenti in tempo reale dalle sale operatorie, in cui sono state messe a confronto tecniche laparoscopiche consolidate con le più recenti innovazioni della chirurgia robotica. Un’occasione per analizzare vantaggi, limiti e prospettive delle due metodiche nella gestione di patologie complesse del tratto gastroenterico.

Apertura lavori e saluti istituzionali

A dare il via ai lavori è stato il Presidente del Congresso, Leonardo Vincenti, Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’IRCCS de Bellis. All’apertura hanno preso parte numerose personalità del mondo sanitario e accademico pugliese:

Vito Montanaro , Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia

Enzo Delvecchio , Presidente del Comitato di Indirizzo e Verifica (CIV) dell’IRCCS

Luigi Fruscio , Commissario Straordinario

Roberto Di Paola , Direttore Sanitario

Gianluigi Giannelli , Direttore Scientifico

Giammarco Surico , Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese

Michele De Fazio , Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari

Mario Testini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale di Bari

A completare l’apertura, un audiomessaggio del Presidente Onorario del Congresso Fernando Prete e un videomessaggio del Sottosegretario di Stato alla Salute, On. Marcello Gemmato.

Interventi in diretta e confronto tra tecniche

Il cuore della giornata è stato rappresentato dalle sessioni operative in diretta, che hanno permesso un confronto pratico e approfondito tra procedure chirurgiche eseguite con l’approccio laparoscopico tradizionale e quelle realizzate con il supporto delle piattaforme robotiche di ultima generazione.

“Siamo di fronte a una rivoluzione clinica e tecnologica, ma anche a una responsabilità formativa verso i giovani medici e chirurghi”, ha dichiarato Leonardo Vincenti. “Confrontare le tecniche significa costruire una medicina più efficace, più sicura e sempre più personalizzata”.

Le dichiarazioni

Il Presidente del CIV, Enzo Delvecchio, ha evidenziato come le Giornate Castellanesi siano ormai “un punto di riferimento nello scenario della chirurgia nazionale e internazionale, grazie all’investimento costante dell’IRCCS de Bellis in risorse umane e tecnologiche”.

Formazione e patrocini

L’evento è stato accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) e ha ricevuto il patrocinio di importanti istituzioni scientifiche e sanitarie:

Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO)

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

Comune di Castellana Grotte

Con questa seconda edizione, le Giornate Castellanesi di Chirurgia si confermano un appuntamento di eccellenza per la formazione e l’innovazione clinica, contribuendo alla crescita della comunità medica pugliese e nazionale.