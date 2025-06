Tragedia al Rally di Polonia: muore il giovane campione italiano Matteo Doretto

Una tragica notizia sconvolge il mondo del motorsport:, promettente pilota italiano e campione junior di rally, è morto a solia seguito di un incidente avvenuto durante i test pre-gara del. L’incidente è avvenuto nei pressi di, vicino a, nel Voivodato della Varmia-Masuria.

A confermare la notizia è stato Grzegorz Różański, portavoce dei vigili del fuoco di Olsztyn, la città polacca più vicina al luogo dell’impatto. Secondo quanto riportato, la Peugeot 208 Rally4 dell’equipaggio italiano è uscita di strada finendo violentemente contro un albero.

A bordo dell’auto c’era anche il co-pilota Samuele Pellegrino, che, fortunatamente, è sopravvissuto all’incidente ed è attualmente ricoverato in ospedale in buone condizioni.

Matteo Doretto, originario di Pordenone, era considerato una delle giovani promesse più brillanti del panorama rallistico italiano. Appartenente alla nuova generazione di talenti del settore, aveva già conquistato numerosi successi a livello nazionale e si preparava a lasciare il segno anche nel contesto internazionale.

La comunità del rally, italiana e non solo, è sotto shock per la perdita di un ragazzo che, oltre al talento, si era fatto apprezzare per la dedizione e la passione che metteva in ogni competizione.

La Federazione ACI Sport e numerosi team e piloti hanno espresso sui social cordoglio e vicinanza alla famiglia di Matteo e al team coinvolto.

Un fine settimana che doveva essere di sport e velocità si è trasformato in un dramma: il motorsport piange uno dei suoi figli più giovani e promettenti.