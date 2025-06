Un matrimonio da favola a Borgo Egnazia: la magia di un sì in stile pugliese

Sposarsi in Puglia è sempre più il sogno di tante coppie italiane e straniere. Tra masserie storiche, paesaggi mediterranei e sapori autentici, la regione si conferma una delle mete preferite per i matrimoni di charme. A testimoniarlo è il recente evento firmato da Elena Le Fosse, destination wedding planner specializzata in wedding luxury, che ha curato un indimenticabile matrimonio a: tre giorni di emozione, eleganza e pura bellezza pugliese.Gli sposi, Lori e Bob, una coppia internazionale proveniente dagli Stati Uniti, hanno scelto la Puglia per la sua autenticità, affidandosi all’esperienza di Elena Le Fosse per realizzare ogni dettaglio. Il risultato? Un evento su misura, perfettamente bilanciato tra tradizione locale e raffinatezza internazionale.Il primo giorno si è aperto con un’accoglienza informale tra gli ulivi secolari, seguita da una cena tipica pugliese con musica dal vivo e prodotti del territorio. Il secondo giorno, il più atteso, ha visto il maestoso sì tra le mura in pietra di Borgo Egnazia, in una cerimonia intima e suggestiva, dove la luce dorata del tramonto ha fatto da cornice a un rito senza tempo. Infine, il terzo giorno si è chiuso con un brunch in piscina, tra sorrisi, relax e l’inconfondibile calore del Sud.Un racconto visivo e coinvolgente di questa esperienza è disponibile nell’articolo completo sul sito: Matrimonio a Borgo Egnazia – Tre giorni da sogno per Lori e Bob Ma il fascino deinon si limita a Borgo Egnazia. Masserie immerse nella campagna, borghi bianchi sul mare, chiese storiche e spiagge da sogno offrono infinite possibilità. Elena Le Fosse propone soluzioni personalizzate per ogni coppia, con un approccio sartoriale che valorizza la storia, il gusto e i desideri di chi si affida al suo team. Per saperne di più sulle location e i servizi disponibili, è possibile consultare la pagina dedicata ai matrimoni in Puglia Dietro ogni evento firmato Elena Le Fosse c’è un intreccio di creatività, logistica, passione e conoscenza del territorio. Non è un caso che il suo nome sia oggi associato ad alcuni dei matrimoni più esclusivi del Sud Italia, scelti anche da coppie internazionali in cerca di un’esperienza autentica, elegante e indimenticabile.