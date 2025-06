Leo: “Punti Cardinali riparte da Copertino, con le amministrazioni locali per offrire una direzione ai cittadini”

È partito dal castello di Copertino il nuovo tour di “Punti Cardinali for work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” una misura in tema di orientamento, formazione e lavoro con un impegno economico da 15.000.000,00 di euro.

“La sala del Castello piena di amministrazioni ed enti è il segno tangibile dell’interesse verso questa misura, a maggior ragione oggi che la presentiamo nella sua seconda edizione. Simbolicamente ripartiamo da qui, anche se non ci siamo mai fermati, per incontrare i territori. Siamo infatti convinti che ogni territorio sia un microcosmo.” Queste le prime parole dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo.

“Con Punti Cardinali”, prosegue l’assessore, “la Puglia sceglie di offrire una direzione. In un’epoca in cui molte persone si sentono scoraggiate o confuse, offriamo orientamento, accompagnamento, possibilità. Punti Cardinali perché crediamo che ogni persona debba potersi riposizionare nella propria geografia del futuro. Vogliamo che queste misure rendano le nostre politiche generative, non uniformanti, partendo dai bisogni reali e dalle potenzialità locali per costruire prossimità, resilienza e inclusione. Oggi abbiamo ribadito che solo la creazione di questa rete istituzionale può trasformare ogni misura, ogni investimento, in un’opportunità concreta di cambiamento. Colgo l’occasione per ringraziare il Dipartimento e le Sezioni ma anche tutte le amministrazioni locali e gli enti con i diversi stakeholder, senza il cui apporto non avremmo raggiunto gli obiettivi preposti e non potremmo fissarne altri sempre più importanti.”

Parole di apprezzamento sono quelle espresse dal primo cittadino di Copertino, Vincenzo De Giorgi: “Ringrazio l’assessore Leo per aver portato un evento di questo calibro nella nostra città. Oggi è un’occasione in cui possiamo interagire con enti e amministrazioni per conoscere e realizzare progetti per i cittadini.”

La giornata, a cui hanno preso parte sindaci e amministrazioni locali, l’Autorità di gestione, Pasquale Orlando, i dirigenti delle Sezioni Formazione, Istruzione e Lavoro, oltre al Capo Dipartimento Silvia Pellegrini, è stata anche l’occasione per anticipare le nuove misure della formazione e del lavoro come l’Avviso 3 “Work in Puglia” del programma GOL: formazione per chi è in difficoltà occupazionale, Puglia for Women, i voucher per il turismo e Botteghe Scuola che vedrà un nuovo tour sui territori.

“Stiamo costruendo una comunità educante permanente. Punti Cardinali - ha dichiarato infine Silvia Pellegrini - permette di investire nei servizi di orientamento per educare alle scelte”.