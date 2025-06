Tragedia a Francavilla Fontana: carabiniere ucciso durante un controllo nella zona industriale

– Una tragedia ha scosso all’alba la comunità di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Undurante un’attività di controllo nella zona industriale, in. I fatti sono avvenuti in circostanze ancora da chiarire, intorno alle prime ore del mattino.

La vittima è un brigadiere in servizio presso la compagnia di Francavilla Fontana, un militare esperto che, secondo quanto emerso, era prossimo alla pensione.

Stando alle prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta al termine di un inseguimento: l’auto sospetta avrebbe ignorato l’alt e si sarebbe data alla fuga lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie. Dopo aver abbandonato il veicolo, i fuggitivi avrebbero aperto il fuoco contro i militari, colpendo mortalmente il brigadiere.

Sul luogo della sparatoria è intervenuto il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, insieme ai colleghi dell’Arma e agli investigatori, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La zona è stata transennata per permettere i rilievi tecnici.

L’intera comunità è sotto choc per l’accaduto. Il comandante provinciale dei carabinieri e i vertici istituzionali locali hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia del militare caduto in servizio.