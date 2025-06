Voli Tirana–Bari e ritorno in ritardo di oltre 4 ore: disagi per i passeggeri bloccati in aeroporto

BARI -per i passeggeri dei volioperati dalla compagnia, sulla tratta. I due voli hanno accumulato, causando disagi significativi ai viaggiatori.

I passeggeri, inizialmente attesi in volo alle 6:00 da Tirana e alle 07:35 da Bari, sono stati costretti a rimanere per ore negli aeroporti, tra attese e mancanza di informazioni chiare. I velivoli sono atterrati soltanto alle 11:50 a Bari e alle 13:11 a Tirana, lasciando molti viaggiatori esasperati, alcuni dei quali diretti a destinazioni importanti per motivi di lavoro, salute o vacanza.

Secondo quanto emerso, non risultano cause eccezionali alla base del ritardo: le condizioni meteo erano buone lungo la tratta e non si segnalano bird strike o altri imprevisti tecnici legati al traffico aereo. I ritardi sembrerebbero quindi da ricondurre a problematiche interne alla compagnia aerea.

In casi come questo, il Regolamento Europeo 261/2004 prevede che i passeggeri possano ottenere un risarcimento di 250 euro, noto come compensazione pecuniaria, per ritardi superiori alle tre ore nei voli inferiori a 1.500 km.

I viaggiatori coinvolti possono richiedere l’indennizzo direttamente a Wizzair o avvalersi del supporto di servizi specializzati come ItaliaRimborso.it, oppure rivolgersi a un CAF per l’assistenza nella compilazione della richiesta.