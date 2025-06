Francavilla-Grottaglie, Unarma: “Dolore e sgomento per la morte del brigadiere. Chiediamo verità e giustizia”

BARI - Un profondo senso diaccompagna le parole diin seguito alla tragica uccisione di un brigadiere dei Carabinieri, avvenuta questa mattinanelle campagne tra, in provincia di Brindisi.

Il militare, in servizio presso la compagnia di Francavilla Fontana, avrebbe perso la vita dopo un inseguimento culminato in una sparatoria. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato colpito mentre eseguiva un controllo su un veicolo sospetto.

A farsi portavoce del cordoglio dell’intera organizzazione sindacale è il segretario generale di Unarma, Antonio Nicolosi, che ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi della vittima:

«Siamo sconvolti e addolorati per la perdita di un servitore dello Stato. Alla famiglia del militare va il nostro abbraccio commosso, la nostra vicinanza e il nostro sostegno concreto in questo momento drammatico.»

Unarma chiede ora chiarezza assoluta sulla vicenda e un impegno risoluto delle autorità competenti affinché siano identificati e assicurati alla giustizia i responsabili di questo atto di estrema violenza.

«Chiediamo che venga fatta piena luce sulla dinamica dei fatti – prosegue Nicolosi – e che sia garantito il massimo impegno per assicurare alla giustizia chi ha commesso questo delitto. Non si può morire così nell’adempimento del dovere.»

L’associazione ribadisce inoltre la necessità di rafforzare la tutela, la sicurezza e la dignità dei carabinieri, sottolineando l’importanza di un’adeguata protezione per le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente operano in prima linea, spesso in contesti ad alto rischio.

«Unarma rinnova con forza il suo impegno nella difesa dei diritti dei carabinieri. Non possiamo permettere che episodi del genere restino impuniti o vengano dimenticati.»

La morte del brigadiere rappresenta una ferita profonda per l’intera Arma e per il Paese, che oggi si stringe attorno alla sua famiglia, ricordando il suo coraggio e il suo sacrificio.