Virtus Bologna in finale scudetto: battuta l’Armani Milano 84-78 ad Assago

Virtus Segafredo Bologna fb

FRANCESCO LOIACONO – La Virtus Bologna conquista la finale dei Playoff di Serie A1 di basket superando l’Armani Milano con il punteggio di 84-78 nella quarta gara della semifinale, disputata all’“Unipol Forum” di Assago. Con questa vittoria, gli emiliani chiudono la serie sul 3-1 e si qualificano per la sfida decisiva contro il Brescia, che inizierà giovedì 12 giugno alla “Segafredo Arena”.

La partita è stata intensa e combattuta sin dal primo quarto, con i padroni di casa che partono meglio: Mirotic segna il primo vantaggio (6-5) per i lombardi e, con una tripla di Brooks, l’Armani chiude la prima frazione sul 29-19.

Nel secondo quarto Milano prova ad allungare: Brooks sigla il 33-21 e Shields porta i meneghini sul 44-42 alla fine del primo tempo, con Bologna che però inizia a rispondere colpo su colpo.

Nel terzo quarto cambia l’inerzia della gara: Zizic firma il sorpasso sul 55-51 per la Virtus e, con un grande impatto di Morgan, i bianconeri chiudono il parziale avanti 65-59.

L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto: Mirotic riporta avanti Milano (71-70), ma Cordinier pareggia sul 73-73. Il momento decisivo arriva con una schiacciata spettacolare di Shengelia che lancia la Virtus verso la vittoria. Il match si chiude 84-78 per Bologna, che vola meritatamente in finale.

Tra i migliori in campo spiccano per la Virtus Shengelia, autore di 25 punti, e Cordinier con 14. Per l’Armani Milano, straordinaria prestazione di Mirotic con 30 punti e buon contributo di Shields con 15.

La Virtus affronterà ora il Brescia, che nei quarti ha eliminato Trapani. La prima gara della finale è in programma giovedì 12 giugno alle ore 20:45 alla “Segafredo Arena” di Bologna, in un duello che promette grande spettacolo per l’assegnazione dello scudetto.