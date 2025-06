Tragedia nei cieli dell’India: aereo Air India precipita dopo il decollo, 242 a bordo

– Un aereo di linea della compagnia, diretto a Londra, è precipitato pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto internazionaledi Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. A bordo del voloc’erano, tra cui. Il velivolo è caduto in una zona residenziale nei pressi della città di, provocando un vasto incendio e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Secondo i dati del sito specializzato Flightradar24, l’aereo ha perso il segnale pochi istanti dopo il decollo: si trovava a un’altezza di appena 625 piedi (circa 200 metri) quando è scomparso dai radar.

Il velivolo coinvolto è un Boeing 787-8 Dreamliner, decollato alle prime ore del mattino con destinazione l’aeroporto londinese di Gatwick. L’impatto al suolo è avvenuto in un’area densamente abitata, e si teme un bilancio tragico sia tra gli occupanti del volo che tra i residenti della zona colpita.

I soccorsi in azione

Squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e personale di emergenza sono giunti tempestivamente sul luogo del disastro, mentre l’area è stata isolata dalle autorità per facilitare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La conferma di Air India

«Il volo AI171, operato sulla tratta Ahmedabad–Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Stiamo attualmente verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile», ha comunicato Air India attraverso una nota ufficiale diffusa sui social.

Allerta massima e indagini in corso

Il Ministro dell’Aviazione indiano ha dichiarato lo stato di massima allerta e annunciato l’attivazione di tutte le unità di emergenza disponibili. «Sono state mobilitate squadre di soccorso e l’intera struttura aeronautica è impegnata nel rispondere a questa tragedia», ha affermato in un primo comunicato.

Non sono ancora noti i dettagli ufficiali sul numero delle vittime o sulle cause dell’incidente. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche che hanno portato alla caduta dell’aereo pochi istanti dopo il decollo. Un team dell'Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) è atteso nelle prossime ore sul sito del disastro.