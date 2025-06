Tre anni di passione rossonera: il Milan Club Canosa celebra il suo anniversario con un evento memorabile con Christian Abbiati e Filippo Galli

– Filippo Galli, ex difensore del Milan e simbolo di eleganza e intelligenza calcistica;

– Christian Abbiati, leggendario portiere rossonero, recordman di presenze tra i pali;

– Luca Serafini, giornalista e autore del toccante libro “Il cuore di un uomo”, dedicato al medico argentino René Favaloro.



Non mancheranno emozioni, racconti inediti e momenti di confronto con chi ha scritto pagine indimenticabili della storia del Milan. Durante la serata sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento per la stagione 2025–2026, confermando così l'impegno costante del club nella costruzione di una comunità coesa e orgogliosa.



Il Milan Club Canosa è molto più di un semplice circolo di tifosi. È una famiglia che si incontra, cresce e si sostiene. In tre anni il club ha partecipato a numerose iniziative benefiche, promosso eventi culturali e sportivi, e soprattutto ha costruito un ponte generazionale che unisce giovani e meno giovani sotto il segno del Diavolo.



Il motto del club – “Ovunque, comunque, Milan” – non è solo uno slogan, ma un vero e proprio stile di vita che ogni socio incarna con orgoglio.



Con questo evento il Milan Club Canosa non celebra solo il passato, ma guarda con entusiasmo al futuro: nuovi progetti, ancora più coinvolgimento e una presenza sempre più forte sul territorio. Perché quando la passione è autentica, il tempo non la spegne. La alimenta.

