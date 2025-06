Tragedia sulla SS655 Bradanica: donna perde il controllo dell’auto e muore carbonizzata dopo lo schianto con un camion

CANDELA – Un drammatico incidente si è consumato nelle prime ore di oggi sulla, all’altezza del comune di, nel Foggiano. Unain modo tragico dopo aver perso il controllo della sua auto, finita contro un camion in transito.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe effettuato un volo di almeno due metri al termine del quale si sarebbe incendiata. Per la conducente, rimasta intrappolata nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare: è morta carbonizzata tra le lamiere del veicolo in fiamme.