Spavento per Maurizio Bruno: coinvolto in un incidente sulla provinciale Ostuni-Francavilla, illeso il presidente della Protezione Civile

– Se l’è cavata con un grande spavento, presidente del Comitato regionale di Protezione Civile e consigliere regionale del Partito Democratico, coinvolto ieri in un incidente stradale sulla

Bruno era passeggero a bordo di un’auto che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un altro veicolo finendo la sua corsa nei terreni che costeggiano la carreggiata. Il consigliere stava facendo ritorno a Francavilla Fontana, la “Città degli Imperiali”, dopo aver fatto visita alla camera ardente del brigadiere Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso giovedì mattina durante un conflitto a fuoco con due banditi in fuga.

Subito dopo l’impatto, Bruno e l’autista sono stati soccorsi sul posto da un’équipe del 118. Fortunatamente, per entrambi non è stato necessario il ricovero ospedaliero.