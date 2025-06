Trani, dal 16 giugno chiude il passaggio a livello di via De Robertis: al via i lavori per un nuovo sottovia

BARI – A partire dasarà, per fare spazio a un nuovo sottovia carrabile. L’intervento, promosso da, punta a migliorare la viabilità cittadina e la sicurezza ferroviaria, eliminando un punto critico della rete stradale urbana.

Al posto del passaggio a livello sarà costruito un sottovia a senso unico, con direzione da via De Robertis verso via Togliatti. L’opera sarà lunga circa 200 metri, con una larghezza di 6,5 metri e un’altezza di 3,2 metri, e sarà dotata di marciapiedi laterali per consentire l’attraversamento pedonale in piena sicurezza.

Le dimensioni dell’infrastruttura sono state progettate tenendo conto del contesto urbano altamente edificato in cui si inserisce. I lavori vedranno impegnati tra i 10 e i 20 tecnici, a seconda della fase del cantiere, e avranno una durata stimata di circa due anni.

Viabilità e accesso durante i lavori

Dal 16 giugno il transito veicolare sarà interdetto, mentre sarà consentito il passaggio pedonale durante l’estate e fino alla conclusione delle attività preliminari del cantiere. Successivamente, anche il passaggio pedonale sarà sospeso per consentire l’avvio delle fasi più impegnative del lavoro.

Costo dell’opera

L’investimento complessivo per la realizzazione del sottovia è pari a 9 milioni di euro, di cui 8,6 milioni finanziati da RFI e 400mila euro a carico del Comune di Trani.

Si tratta di un’opera strategica per la mobilità urbana e la fluidificazione del traffico cittadino, in un’area dove il passaggio a livello ha spesso rappresentato un ostacolo alla circolazione e alla sicurezza.