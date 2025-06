Santeramo in Colle, si inaugura il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo: due giorni di apertura gratuita il 7 e 8 giugno

SANTERAMO IN COLLE - Un importante tassello nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale dell’Alta Murgia si aggiunge con l’apertura ufficiale del, in programmaa Santeramo in Colle (BA). L’evento è promosso da, in coprogettazione con ile con il contributo di partner, sponsor e associazioni locali.

Un programma ricco per celebrare un luogo unico

L’inaugurazione prenderà il via sabato 7 giugno alle ore 10:30 con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni. Nella stessa giornata, il Centro Visite sarà aperto gratuitamente al pubblico dalle ore 15:00 alle 20:00, con accessi regolati in base alla capienza. Domenica 8 giugno, la struttura sarà nuovamente aperta negli stessi orari e con le medesime modalità. La prenotazione, tramite numero WhatsApp, è fortemente consigliata per garantire l’ingresso.

Un sito ricco di storia e spiritualità

La Grotta di Sant’Angelo, situata nell’area di Lamalunga Sant’Angelo, si distingue per una cavità carsica accessibile da una chiesa medievale, successivamente inglobata in una struttura rurale. Si inserisce nella più ampia rete di grotte dedicate al culto di San Michele Arcangelo diffuse nel Mezzogiorno, fenomeno che ha le sue radici nella celebre apparizione del Santo a Monte Sant’Angelo sul Gargano.

Le pitture parietali, databili tra il XII e il XIV secolo, rappresentano scene religiose di notevole valore, tra cui la discesa dello Spirito Santo, il Cristo Pantocratore, l’Arcangelo Michele che trafigge il drago e la Vergine col Bambino. Ancora più sorprendente è la presenza di migliaia di iscrizioni graffite, segno di un’intensa frequentazione cultuale che si ritiene possa risalire anche a epoche preclassiche.

Un’opera di valorizzazione lunga vent’anni

Descritta negli anni ’70 da don Ignazio Fraccalvieri – a cui è intitolata la sede locale di Archeoclub – la grotta è stata oggetto di studi e restauri nel corso degli anni. Oggi, grazie a un lungo lavoro di recupero e rifunzionalizzazione, viene restituita alla comunità attraverso il Centro Visite, dotato di installazioni multimediali e percorsi accessibili a tutti.

Situato a ridosso del sentiero Bari–Matera, il Centro è anche pensato come punto di riferimento per camminatori e pellegrini, offrendo ospitalità, conoscenza e sosta in un luogo carico di memoria e spiritualità.

Orari e contatti

Dopo il weekend inaugurale, il Centro sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 9:00 alle 13:00, con aperture straordinarie comunicate attraverso sito web e social.

📍 Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo

Strada Comunale Esterna, snc – Santeramo in Colle (BA)

📞 Info e prenotazioni: +39 375 8344382

📧 Email: grottadisantangelo@gmail.com

🌐 Web: www.grottadisantangelo.it

Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici del culto micaelico in Puglia e immergersi nella bellezza autentica dell’Alta Murgia.