Trinitapoli, successo per la nona edizione di “Don’t Stop Mitch’93”: una serata di emozioni, musica e solidarietà

TRINITAPOLI - Si è conclusa con grande partecipazione e successo la, l’evento benefico organizzato dall’con il patrocinio del, in ricordo di, giovane scomparso prematuramente a causa di una leucemia. La manifestazione, svoltasi lo scorso, ha saputo unire emozione, divertimento e impegno civile, con una grande risposta da parte della comunità trinitapolese.

Poesia, musica e memoria: un programma ricco di emozioni

Tra i momenti più toccanti della serata, il concorso “Scrivi una poesia per Mitch’93”, che ha coinvolto numerosi partecipanti. La premiazione delle opere vincitrici ha visto la partecipazione della Presidente dell’Associazione, la quale ha sottolineato come la poesia sia uno strumento potente per mantenere vivo il ricordo di Davide, diffondendo messaggi di speranza e solidarietà.

A dare lustro alla manifestazione anche la presenza del Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale. Tra gli ospiti d’onore anche il Dott. Giuseppe Tarantini, Primario di Ematologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, oltre ai volontari delle associazioni ADMO e AIL, a conferma dell’importanza della ricerca scientifica e della donazione di midollo osseo.

Spettacolo e sorrisi per tutte le età

L’intrattenimento non è mancato: i clown volontari de “Il Treno del Sorriso” — Puffetta, Spillo, Rainbow, GiocONDA, GnamGnam, Grillo Parlante e l’ospite speciale Sapientina — hanno regalato momenti di gioia e spensieratezza ai più piccoli. Bambini e famiglie hanno potuto divertirsi con giochi come tiro a segno, palla canestro baby e mini bowling.

A incantare il pubblico anche la performance musicale della band “Sotto alle Casere Vostre”, che ha riportato in vita lo spirito degli anni ’50 e ’60, con un omaggio a Fred Buscaglione, tra swing e atmosfere vintage. Una colonna sonora perfetta per una serata all’insegna della memoria e della condivisione.

Solidarietà e comunità: la forza di Trinitapoli

Il programma della serata è stato arricchito dalla partecipazione di realtà locali come Le Coccinelle Parco Divertimenti di Lamedica Rachele, artisti del disegno live, letture animate e laboratori creativi a cura di Man Mamma. Non sono mancati stand gastronomici con birre artigianali e panini offerti dai commercianti locali, con il ricavato interamente devoluto alla ricerca scientifica contro le malattie del sangue.

Un segnale forte per il futuro

“Don’t Stop Mitch’93” si conferma così un punto fermo nel calendario degli eventi solidali del territorio, capace di unire istituzioni, cittadini, volontari e famiglie in nome dell’amore, della memoria e della speranza. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, testimoniando ancora una volta come l’unione e l’impegno collettivo siano le armi più efficaci per affrontare le sfide della malattia.

Trinitapoli si conferma una città dal cuore grande, capace di trasformare il dolore in energia positiva e concreta, per un domani più giusto e solidale.