Trovato un corpo senza vita a Policoro: potrebbe essere uno dei quattro dispersi in mare da Taranto

POLICORO - Un corpo senza vita è stato rinvenuto nelle acque antistanti Policoro e, secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di uno dei quattro uomini dispersi in mare da ieri al largo di Taranto. Le autorità non hanno ancora confermato l’identità della vittima, ma il ritrovamento alimenta il timore che la tragedia si stia delineando con contorni sempre più drammatici.

I dispersi erano saliti a bordo di un’imbarcazione della quale si sono perse le tracce nella giornata di domenica. I loro nomi sono Domenico Lanzolla, 60 anni, Claudio Donnaloia, 73, e Antonio Dell’Amura, 61, tutti residenti a Taranto. Il quarto uomo, il cui nome non è stato ancora reso noto, è il fratello di uno dei tre diportisti ed era salito a bordo nella mattinata di ieri. La scomparsa dell’ultimo uomo è stata denunciata poco dopo dalla figlia, che non era riuscita a mettersi in contatto con lui.

Le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera e condotte con l’ausilio di elicotteri, motovedette e droni, proseguono senza sosta lungo l’arco ionico, tra Taranto e le coste della Basilicata. Il mare agitato e le condizioni meteo non favorevoli stanno rendendo le operazioni particolarmente complesse.

Le autorità stanno lavorando per identificare il corpo ritrovato a Policoro e verificare se vi siano elementi utili al proseguimento delle ricerche. Intanto, l’intera comunità tarantina è in apprensione, in attesa di notizie ufficiali.