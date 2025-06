Bari, slitta l’apertura del Terminal Bus in via Capruzzi: manca ancora un piano di gestione

Doveva aprire a inizio giugno, ma il nuovoresterà chiuso ancora per qualche settimana. Nonostante i lavori siano, l’infrastruttura non può essere operativa a causa della mancata definizione di un, in particolare sullee su chi debba farsi carico dei relativi costi.

Al centro dello stallo, infatti, ci sono gli oneri di gestione del terminal, in particolare quelli legati alla sosta giornaliera dei mezzi. “Noi abbiamo spiegato la nostra posizione. Siamo in attesa di sapere, ma di certo non possiamo sostenere a nostre spese i costi”, ha dichiarato Giuseppe Vinella, presidente di Cotrap, il consorzio che riunisce circa 60 aziende del trasporto pubblico extraurbano.

Un’infrastruttura moderna ma ancora inutilizzata

Il nuovo terminal si estende su una superficie di 7.500 metri quadrati, con 18 stalli per gli autobus delle linee extraurbane e uno dedicato alla discesa passeggeri. Previsto anche un percorso protetto per i pendolari, realizzato lungo il marciapiede di via Capruzzi e coperto da una pensilina.

All’interno della struttura sono presenti tre chioschi: uno adibito a vano tecnico, uno destinato agli autisti e un terzo con tre locali commerciali, l’ufficio controllo accessi e servizi igienici per i viaggiatori. L’accesso dei pullman sarà regolato da un sistema automatizzato per ingresso e uscita.

Chi paga la sosta? Il nodo delle tariffe

La vera questione è legata al costo del transito e della sosta per gli autobus: quanto dovranno pagare le aziende per utilizzare il terminal? E chi sosterrà queste spese? Il Comune di Bari non vuole che la situazione gravi sui pendolari, né che si arrivi a un aumento dei biglietti per coprire i costi, ma finora una soluzione concreta non è stata trovata.

Una possibile via d’uscita potrebbe arrivare dalla Regione Puglia, che potrebbe stanziare un contributo per sostenere le aziende. “Abbiamo avviato un’interlocuzione con il Comune e la prossima settimana ci sarà un incontro. Siamo fiduciosi di trovare una soluzione”, ha dichiarato Debora Ciliento, assessora regionale ai Trasporti.

Verso una soluzione condivisa

L’obiettivo condiviso da Comune, Regione e operatori è quello di garantire un servizio efficiente senza gravare sull’utenza, evitando rincari e disagi. Per ora, però, l’apertura del Terminal resta in sospeso, con i pendolari ancora costretti a muoversi tra marciapiedi provvisori e fermate disperse, in attesa di un’infrastruttura che rischia di restare una cattedrale nel deserto se non si interviene rapidamente.