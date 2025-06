Turbulenze in volo: atterraggio d’emergenza per un Ryanair diretto a Milano. Feriti nove passeggeri, tra cui un bambino

Disavventura ad alta quota per i passeggeri del volo FR-8 della Ryanair, partito nel tardo pomeriggio di martedì 4 giugno 2025 da Berlino e diretto a Milano. Il velivolo, un Boeing registrato EI-EKN, è stato colpito da una violenta turbolenza mentre sorvolava la Baviera, a circa 30 miglia nautiche a sud-sudest di Monaco di Baviera, costringendo l’equipaggio a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Memmingen, in Alta Algovia.

Atterraggio d’emergenza a causa delle condizioni meteo

A bordo si è scatenato il panico quando l’aereo è stato investito da un'improvvisa e forte turbolenza. In quel momento, sulla regione erano in corso temporali e supercelle, e le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l’atterraggio di emergenza a Monaco, spingendo l’equipaggio a dirottare su Memmingen, dove il volo è atterrato in sicurezza sulla pista 24 circa 20 minuti dopo.

Nove feriti a bordo, tre portati in ospedale

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, nove persone a bordo hanno riportato ferite di varia entità: tre passeggeri sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri sei sono stati curati direttamente in aeroporto dai paramedici. Tra i feriti anche una donna con mal di schiena, un'altra passeggera con una lacerazione alla testa, e il suo bambino, che ha riportato delle contusioni. Alcuni testimoni hanno riferito che la madre e il piccolo erano appena usciti dal bagno al momento della turbolenza e non avevano le cinture di sicurezza allacciate. Infatti, le spie delle cinture non erano accese in modo continuativo, e diversi passeggeri risultavano senza cintura al momento dell’incidente.

Le reazioni e il comunicato di Ryanair

A seguito dell’accaduto, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha evidenziato che l’autorità per l’aviazione della Baviera meridionale non ha autorizzato un volo di collegamento, obbligando la compagnia a organizzare il trasferimento dei passeggeri in autobus fino a Milano, soluzione scelta per concludere il viaggio.

Il giorno successivo, Ryanair ha diffuso una nota ufficiale con le proprie scuse:

“Il volo FR8 da Berlino a Milano del 4 giugno è stato deviato su Memmingen a seguito di turbolenze in volo. Il comandante ha richiesto assistenza medica e l'aereo è atterrato regolarmente. Per garantire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale il prima possibile, è stato organizzato un trasporto alternativo da Memmingen a Milano la notte stessa, oltre a un volo sostitutivo la mattina seguente. Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri coinvolti per il disagio causato dalla deviazione”.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza a bordo durante le fasi di turbolenza e sull’importanza di mantenere sempre allacciate le cinture di sicurezza anche quando le spie non sono accese.

Indagini in corso

Sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Intanto, i passeggeri sono riusciti a raggiungere Milano con mezzi alternativi, nonostante il forte spavento e le difficoltà vissute.